Des rats inquiètent des habitants d'Aigle

Depuis quelques jours, des Aiglons signalent la présence inhabituelle, selon eux, de rats dans le quartier Margencel, qui se trouve à quelques encablures de la gare. «Invasion de rats», assure une habitante du quartier qui dit «en voir deux, trois qui descendent vers la gare», et se plaint d’avoir «des insomnies depuis deux nuits». Une autre facebookeuse ébaubie «espère qu’ils ne vont pas traverser la rue et infester les maisons». Une troisième écrit sur le réseau social: «Oui j’en ai vu.» Ce serait, renseignements pris, un peu plus haut, vers la ruelle Sous-le-Bourg. «Certains se sont même introduits chez moi.»

«Nous allons investiguer»

La première dame qui a posté l’annonce sur la page «Tu es d’Aigle…» semble croire que «l’invasion» serait liée aux travaux de l’ancien Hôtel Le Suisse. L’établissement, situé au coin des rues de la Gare et Margencel, a été démoli pour faire place à un bâtiment résidentiel avec café et restaurant notamment. Les ouvriers sont catégoriques: «Nous n’avons pas vu de rats, seulement des corbeaux sur la grue.» Un voisin dit voir régulièrement la gent trotte-menu passer sur le trottoir adjacent «depuis un bon moment déjà, vers 5 heures du matin mais bien avant que le chantier ait démarré». À Sous-le-Bourg, un nouveau quartier résidentiel et commercial est en cours d’édification. Pour le dératiseur Gérard Cuendet, «des tribus de rats peuvent être dérangées, mais ce sont souvent des canalisations d’eaux claires ou d’eaux usées ou des descentes d’eaux pluviales qui peuvent les faire sortir.»

Serge Gumy, dératiseur actif notamment dans le Chablais, ne note pas de recrudescence dans la région. De son côté, «la Commune a eu vent de l’affaire, mais n’a pas reçu de plaintes en ce sens. Nous allons investiguer et prendre si nécessaire toutes les mesures», dit le syndic, Frédéric Borloz.

«Le rat est omniprésent dans le canton»

Lorsqu’ils sortent des égouts, les rats des villes sont plus souvent actifs près des déchetteries, à la recherche d’aliments. «Sinon, le rat est omniprésent dans le canton, mais on l’observe plus particulièrement sur les rives artificielles des lacs», précise Frédéric Hofmann, chef de la section Chasse, pêche et surveillance. Les experts en lutte antinuisibles en milieu urbain parlent d’un ratio de 1,5 à 2 rats par personne en ville (source: www.deratisation.com). Ce qui représenterait – dans l’absolu – 15 000 à 20 000 individus à Aigle!

Des communes sont naturellement attentives à la problématique de la présence des rats. À l’instar de Morges, où les autorités ont fait apposer des panneaux informatifs sur les berges du lac pour dissuader de nourrir les animaux, donc tenter de limiter la venue en masse du rongeur. (24 heures)