Des restaurateurs de Vevey ont pu exprimer leur mal-être

Une délégation de la trentaine de patrons déçus par l’ouverture «prématurée», le 20 mai dernier, des bars-restaurants des Terrasses de la Confrérie, au sud des arènes de la Fête des Vignerons (notre édition de mercredi dernier), a été reçue par la Municipalité ce lundi. Sa demande? La fermeture de cette forme de «concurrence déloyale» jusqu’au début de la Fête, le 18 juillet, et le report de l’ouverture des caveaux à cette même date. «Nous ne voulons pas polémiquer, a précisé lundi l’un des signataires, simplement être entendus. Nous l’avons été, mais nous attendons des résultats.»

Au sortir de la séance, le groupement s’est toutefois fait une raison concernant la fermeture des Terrasses. «Après la délivrance du permis d’exploiter, on ne peut plus faire marche arrière», selon le municipal Étienne Rivier. Ce dernier a toutefois assuré qu’un courrier partira à l’adresse de la Confrérie des Vignerons pour demander que les bons de 300 fr. offerts aux quelque 6000 figurants du spectacle pour consommation exclusive sur les Terrasses soient étendus aux autres enseignes. «Sinon les dés sont pipés», a ajouté l’élu. Les commerçants enverront leur propre lettre «pour demander les mêmes conditions que les points officiels de la Confrérie», selon cette restauratrice. Concernant l’ouverture des caveaux, Étienne Rivier s’est voulu rassurant. «Elle sera progressive, et nous espérons une répartition des clients sur l’ensemble des prestataires.»

L’enjeu est de taille pour certains patrons, qui disent jouer leur survie. Eux qui attendaient beaucoup de l’affluence générée par l’ouverture aux Veveysans des répétitions dans les arènes du 21 mai au 5 juillet ont dû déchanter après l’ouverture des Terrasses de la Confrérie. Astrid Meyer, patronne de la Librairie Clef de Sol et présidente de l’Association des commerçants de Vevey (ACV), le voit au quotidien. «Les gens se massent au bord du lac ou sur les Terrasses, et le centre-ville est vide. Je n’ose pas vous dire mon chiffre d’affaires de mai! Il faut qu’on nous garantisse une certaine équité. Certains d’entre nous se sentent pris en otage par cette Fête.» Un appel à l’aide public par voie de financement participatif est même envisagé, parmi d’autres pistes pour amortir le choc. L’initiative s’ajoute aux actions prévues par l’ACV (nouveau Pop-Up Market, bons et chèques cadeaux, etc.). (24 heures)