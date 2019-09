Des vandales saccagent quatre oeuvres à Montreux

«Choquant.» «Ridicule.» «Incompréhensible.» Jean-François Gailloud et Marie-Hélène Heusghem n'ont pas de mot assez fort pour traduire leur consternation. Quatre sculptures sur les 32 exposées sur les quais de Montreux dans le cadre de la 6e Biennale ont subi les assauts de vandales dans la nuit de vendredi à samedi. Les organisateurs ont lancé un appel à témoins sur Facebook via la page MyMontreux.ch avec invitation à communiquer tout élément utile à l'adresse info@mag-swiss.com.

«Je suis passée samedi, les quais étaient noirs de monde et tout était en ordre, explique Marie-Hélène Heusghem. C'est une artiste qui nous a alertés dimanche. J'ai contacté les exposants concernés (ndlr, les Suisses Stefan Lanz et Danièle Carrel et les Français Stéphane Desmaris et Jonathan Bernard) qui disent ne pas comprendre.» Et son collègue d'ajouter: «Nous avons porté plainte, on ne peut pas laisser passer ça! Sinon, comment convaincre des artistes de venir chez nous après des actes tels que celui-ci?»

«Massacrées »



«Nous avions déjà connu des actes de vandalisme lors d'éditions précédentes, mais jamais d'une telle violence, s'indigne encore Jean-François Gailloud. Certaines oeuvres ont été massacrées, elles sont irrécupérables! Ils se sont visiblement attaqués aux grosses pièces. Pour une en particulier, ils ont du reste dû s'échiner un sacré moment pour la mettre à bas!» Pour sa collègue, c'est ni plus ni moins «de l'acharnement».

Un acte stupide de la part de noceurs avinés semble l'hypothèse la plus probable pour cette dernière, «car aucune des oeuvres ne prête le flanc à une quelconque polémique et encore moins les textes qui les accompagnent, tous paisibles». Un recours à la surveillance vidéo n'est pas exclue, «pour autant que nous obtenions les autorisations et que nous en ayons le temps», ajoute Jean-François Gailloud.

La Biennale se poursuit jusqu'au 20 octobre sur les quais de Montreux, avec prolongement en vieille ville de Villeneuve où sont exposées une dizaine de sculptures en bois. La remise du prix du Jury et du prix du Public 2019 aura lieu le samedi 9 novembre au salon MAG, Centre des Congrès de (2m2c).