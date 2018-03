Deux ans d’opération pour l’artère vitale de Montreux

«Nous avons décidé de concentrer l’ensemble des travaux dans un seul projet afin de les réaliser le plus rapidement possible, de réduire les nuisances et les coûts», explique Christian Neukomm, municipal. Principale artère de Montreux, la route cantonale (RC780a) sera en travaux dès juin prochain jusqu’au printemps 2020. II s’agit de requalifier complètement les avenues de la Riviera et du Casino tout en adaptant la signalisation lumineuse des carrefours de la Paix et de Nestlé à la hausse du trafic.

Mais, avant tout, la Ville est dans l’absolue nécessité d’augmenter le gabarit de la route à Bon-Port, afin de permettre le passage des convois exceptionnels. Et ce chantier doit être achevé avant la démolition et la reconstruction, en août prochain, du pont des Planches par les CFF – le seul point de transit actuel pour ces gros camions hors normes. Car, sous cet ouvrage, passeront bientôt les trains à deux étages. «Ce chantier a servi de déclencheur à toute l’opération sur la RC780a, dont celui de redonner son faste à l’avenue du Casino», précise Christian Neukomm.

Déviation du trafic

Compte tenu de la charge de trafic (14'000 véhicules par jour) sur les avenues de la Riviera et du Casino, la Municipalité a scindé cette grosse opération, dont le coût est estimé à 6 millions de francs, en plusieurs étapes. Les travaux de génie civil seront réalisés sur trois secteurs distincts, à partir de l’est, de Bon-Port. Là, il est prévu d’abaisser le niveau de la chaussée pour ouvrir le passage aux convois exceptionnels sous le pont CFF. «Cette intervention aura une emprise sur la route, mais sa largeur permettra de maintenir la circulation dans les deux sens, sauf durant de courtes périodes pour lesquelles une circulation alternée sera nécessaire», explique Enrico Bergonzo, chef du Service des travaux publics. En revanche, pour le tronçon situé entre le carrefour de l’avenue Nestlé et le National, trop exigu, le trafic ne pourra pas être préservé dans les deux sens durant les cinq mois de travaux qui commenceront début 2019. Les usagers de la route provenant de Territet seront donc déviés par l’avenue du Midi, à l’exception des transports publics VMCV. «Le maintien du tracé des trolleybus à Bon-Port a dû faire l’objet de coûteuses adaptations, relève Christian Neukomm. Cela en lien avec leur mode de propulsion électrique et les contraintes des caténaires.»

La zone de l’avenue du Casino située entre les carrefours de la Paix et l’avenue Nestlé nécessitera aussi la mise en sens unique de la circulation pour la réalisation du chantier qui sera lancé en août 2019 et durera huit mois. Conséquence, la circulation provenant de l’est sera déviée par l’avenue Nestlé, transports publics exceptés.

En requalifiant l’avenue du Casino, la Municipalité entend élargir et mettre en valeur les espaces piétonniers, tout en intégrant un éclairage au sol et un revêtement spécial sur les trottoirs avec un effet de scintillement. «Les trottoirs de l’avenue du Casino sont encombrés par du mobilier urbain qui pénalise l’espace dédié aux piétons, ajoute Christian Neukomm. De plus, une mise en conformité des arrêts de bus est nécessaire.» Ces arrêts ne sont pas seulement difficiles d’accès pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi parfois pour les gens valides. «Globalement, nous souhaitons surtout apporter de la qualité à cette avenue marchande», explique Lorraine Wasem, adjointe au chef du Service de l’urbanisme. Il s’agit là d’inciter le promeneur à la flânerie et de favoriser le tourisme d’achat. L’éclairage public et celui de l’église catholique du Sacré-Cœur seront par ailleurs complètement revus.

Accès aux commerces

«Nous voulons maintenir les accès aux commerces et adapter le déroulement des travaux aux besoins des commerçants, assure Christian Neukomm. Des horaires de chantier élargis sont envisagés pour minimiser l’impact des travaux. Et une signalétique spécifique sera mise en place d’entente avec les commerçants.» Une séance d’information est planifiée avec les riverains et les usagers des deux avenues. Ils apprécieront de savoir que les travaux comprennent la remise en état de la chaussée et la pose d’un nouveau revêtement phonoabsorbant. (24 heures)