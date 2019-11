Deux candidats en lice à Montreux

Ils étaient trois en lice dimanche. Ils ne seront plus que deux le 15 décembre à briguer le fauteuil de Pierre Rochat, municipal PLR démissionnaire. Arrivée en tête du premier tour avec 43,1% des voix, la socialiste Irina Gote tentera d'arracher pour l'alliance rose-verte ce siège qui ferait basculer l'Exécutif actuellement à droite. Pour rappel, la Municipalité montreusienne est composée de quatre PLR, deux socialistes et un écologiste.

En face, le PLR maintient sa confiance à Florian Despond, qui a terminé 2e avec 39,5% à l'issue du premier tour. Et seulement 172 voix d'écart. La lutte s'annonce chaude.

Montreux Libre, qui a fait 17% dimanche, se retire. «Emmanuel Gétaz, candidat au premier tour, a décidé de ne pas se représenter au second. C'est son choix et nous le soutenons. Nous pensons toujours que la voix du centre montreusien que nous incarnons doit continuer de se faire entendre entre les deux gros blocs de droite et de gauche», annonce Susanne Lauber Fürst, présidente de Montreux Libre.

«Des garanties sur le 2m2c»

Les raisons de ce retrait? «Nous ne pensons pas pouvoir gagner ce siège. Surtout, nous avons reçu, à l'issue de discussions constructives, des confirmations du PLR qui soutiendra la deuxième mouture du projet 2m2c, qui est aujourd'hui le dossier le plus important, voire crucial, pour Montreux et ses habitants», poursuit la conseillère communale. «Nous ne donnerons pas de consignes de vote à nos électeurs pour ce second tour», conclut Susanne Lauber Fürst.

L'UDC Montreux, qui avait soutenu Emmanuel Gétaz déclare par la voix de son président Tal Luder: «L'UDC pourrait adresser une recommandation de vote à nos électeurs afin de conserver une majorité de droite à Montreux.»

Quant aux Verts Libéraux, non représentés au Conseil communal mais qui avaient également proposé de voter pour le candidat de Montreux Libre au premier tour, on ne connait pas encore leur position pour le second.