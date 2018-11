Deux motards jouent les profs à distance

Partis en septembre 2017 d’Ollon pour un voyage à moto de deux ans autour de la planète, Jan Müller et Yvan Belaïeff roulent actuellement dans la région de Perth (Australie). Leur périple ne vise pas à assouvir uniquement leurs passions de la bécane et des grands espaces. En effet, depuis qu’ils ont mis le contact, ils envoient régulièrement des photos et des montages vidéo à certaines classes du Collège d’Ollon, où eux-mêmes ont étudié. «Il est plus facile de retenir les informations quand la matière se base sur des éléments concrets. Ça rend les sujets vivants et c’est très intéressant de voir leur progression quasi en direct», note Neffer Schliefsteiner, professeure de 9e.

Jan et Yvan communiquent avec les enfants et leurs maîtresses par e-mails principalement, ou via Skype. Ils suivent aussi le voyage des deux amis d’enfance sur Instagram et Facebook. «Nous recevons des questions sur notre vie de tous les jours, diverses demandes, dit Yvan. Pour tout compiler, ça nous prend deux semaines car nous voulons choisir des endroits concernants pour apporter les bonnes réponses. Nous avons eu aussi des requêtes précises en fonction du programme étudié, les énergies par exemple. Nous leur avons montré comment les Africains font bouillir de l’eau sans électricité, comment ils cuisinent au charbon.»

Les enseignantes utilisent ce matériel pour leurs cours d’histoire, de géographie, de français, d’enseignement de l’éducation aux médias. «Nous avons mis l’accent sur des biotopes: jungle, steppe, déserts, ou des types d’habitat. C’est parlant et motivant pour mes élèves», explique Maëlle Closuit, prof de 5P l’an passé et qui poursuit en 6e cette année avec les mêmes élèves. Dans la classe de 7P d’Oona Cherix-Poly, «le parcours a été suivi sur la carte l’an passé». Cette année, l’échange porte sur les sciences. Neffer Schliefsteiner a fait travailler ses écoliers «sur les continents et les capitales des pays traversés».

Curieux et admiratifs

Pour le corps enseignant, l’interaction fonctionne à merveille. «Les élèves sont curieux de savoir où Jan et Yvan se trouvent, ce qu’ils font, ce qu’ils ont vu, mangé, etc.», souligne Maëlle Closuit. Si la démarche est sérieuse, la fantaisie est aussi de rigueur. «Comme lorsqu’ils ont posté une vidéo remplie d’humour. Les enfants ont été touchés. Ils ont beaucoup ri et adoré la démarche. Ils ont le sentiment de prendre un peu part au voyage», poursuit l’enseignante. Oona Cherix-Poly va encore plus loin: «Jan et Yvan sont perçus un peu comme des modèles. Tout ce qu’ils échangent captive les écoliers.» Et les deux grands gamins boyards de 26 ans, comment vivent-ils cette expérience? «C’est un très grand plaisir d’échanger régulièrement avec les élèves. Quelquefois les questions sont basiques, d’autres fois très pertinentes, indique Yvan. Les enfants aiment nous voir dans des endroits atypiques. Pour nous, c’est normal, mais le fait de se filmer au fin fond du monde dans une rue pleine de marchands, de poulets et de porcs, de produits locaux faits main, sur des routes en terre battue, ou au milieu d’ambiances absentes en Europe leur plaît beaucoup.»

Rencontres

Les deux chroniqueurs doivent rentrer en septembre prochain. D’ici là, ils enverront encore beaucoup de matériel d’apprentissage pour leurs petits correspondants qui les suivent à la trace. Mais eux aussi ont déjà beaucoup appris. «On ne va pas se le cacher, le monde que nous traversons est bien injuste. Autre constat effrayant, la pollution dans beaucoup de pays envahis par le plastique. Mais restons positifs: il y a quantité de belles personnes sur la planète. Nous en avons rencontré beaucoup», résume Yvan. (24 heures)