Deux vieux cars postaux relieront les musées de la Riviera

«Nous voulons rendre notre offre plus visible et plus accessible», explique Marta dos Santos, présidente de l’Association des Musées de la Riviera. Le temps d’une soirée, le 26 mai, le public aura l’occasion de voyager à bord de deux anciens cars postaux datant de 1951 pour rejoindre la douzaine d’institutions muséales de la région, du château de Chillon au Musée de la Confrérie des Vignerons de Vevey. «La concentration de l’offre culturelle permet d’attirer davantage de visiteurs, notamment au-delà de la région, relève Grégoire Chappuis, vice-directeur de Montreux-Vevey Tourisme. Une étude de la Haute École de gestion & tourisme du Valais vient de démontrer le potentiel d’une telle démarche.»

Cinq musées, de La Tour-de-Peilz à Vevey, inspirés par des expériences probantes à Houston, aux États-Unis, à Vienne, en Autriche, et à Francfort, en Allemagne, ont même décidé de se souder de manière pérenne, à l’enseigne du Quai des Musées, afin d’offrir une offre compacte (lire ci-dessous).

Une offre compacte

C’est dans ce but aussi que les deux cars Saurer emblématiques constitueront symboliquement un douzième musée, qui chapeautera les onze autres lors de la Nuit des musées de la Riviera. «C’est la plus ancienne et la seule manifestation du genre en Suisse à se dérouler sur l’ensemble de toute une région, rappelle Laetitia Aeberli, présidente du comité. Elle relie des institutions aux thématiques variées et de tailles très différentes. Le château de Chillon, monument le plus visité de Suisse, y côtoie par exemple le Chemin de fer - Musée Blonay-Chamby, reposant uniquement sur le bénévolat.»

Cette variété témoigne de la richesse du patrimoine culturel de la Riviera, somptueux écrin que tous les musées partagent. «C’est pourquoi notre opération a aussi pour but de promouvoir la région, ajoute Marta dos Santos. Les deux cars symbolisent les transports qui sont à l’origine de l’essor touristique régional.»

Pour la première fois, la Nuit des Musées de la Riviera proposera en outre trois parcours thématiques, afin d’explorer les différentes institutions culturelles sous un angle inédit. Ces propositions visent à répondre à tous les publics, familles, visiteurs pressés et gastronomes.

La Nuit en famille fera voyager les intéressés à travers l’espace et le temps. Le périple les emmènera à bord des trains Belle Époque du Chemin de fer - Musée Blonay-Chamby avant un saut d’un siècle dans l’histoire au Musée du jeu de La Tour-de-Peilz, où ils testeront des jeux vidéo.

Un parcours express s’adressera à ceux pour qui le temps est compté, avec des visites à la Villa Le Lac (Le Corbusier), à Corseaux, aux musées de l’appareil photographique et Jenisch à Vevey.

L’itinéraire «gourmand» couvrira trois musées veveysans. Les visiteurs découvriront la mixologie au Nest de Nestlé, l’art de la sculpture en sucre à l’Alimentarium et pourront boire les paroles des deux librettistes de la Fête des Vignerons 2019, Stéphane Blok et Blaise Hofmann, au Musée historique de Vevey. Le déroulé de ces trois parcours suivra le trajet du bus. Il se concentrera parallèlement sur les institutions basées à l’est (La Tour-de-Peilz, Blonay, Montreux, Chillon) et celles de la zone ouest (Corseaux, Vevey).

Un million de kilomètres

Quant aux deux cars postaux, l’un circulait sur les routes de montagne dans les Grisons et l’autre dans le canton de Fribourg. Ils servent aujourd’hui à des excursions originales, notamment à un tour consacré à l’impératrice Sissi sur la Riviera. «Il a fallu près d’un an pour les remettre en état, confie Philip De Bruin, ancien autocariste et copropriétaire de ces deux véhicules. On a toujours des surprises au moment de les retaper. Ce sont des machines qui ont plus d’un million de kilomètres au compteur. Nous avons pu être aidés par d’anciens mécaniciens. Mais ces derniers ne sont désormais plus très nombreux.»

La Nuit des Musées de la Riviera aura lieu le 26 mai de 17 à 24 h. Entrée gratuite.

