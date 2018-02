Dix ans de batailles lui font récupérer 1,3 million de francs

Après presque dix ans de lutte, Salvatore Strumbo vient de gagner son combat contre la Commune de Saint-Maurice et la société agaunoise Drom’s Diffusion SA. Le juge Frédéric Addy, du Tribunal de Martigny, a condamné ces deux entités, la semaine dernière, à s’acquitter solidairement d’un montant de 1,3 million de francs en réparation du préjudice subi par le retraité veveysan.

«Après une longue attente, durant laquelle je suis passé par tous les états d’âme, c’est une première victoire. Je suis satisfait que la justice m’ait entendu. J’avais des doutes quand même, je ne me voyais pas forcément gagner», déclare Salvatore Strumbo. Dans son immeuble du centre de Saint-Maurice, acquis pour un demi-million de francs en 2004, cet ancien maçon avait mis toutes ses économies. Après rénovation, il avait mis des appartements en location. Cet investissement lui aurait permis de vivre dignement à la retraite. Las! Salvatore Strumbo, 66 ans, a tout perdu à la suite de travaux effectués en mai 2008 sur un terrain communal et contigu à sa propriété.

La démolition d’une ancienne serrurerie et le terrassement menés sur la parcelle communale voisine par une tierce entreprise – Colco, dissoute depuis – ont créé de profondes lézardes sur l’ensemble de son immeuble. Balafrée autant à l’extérieur qu’à l’intérieur, la propriété a rapidement été jugée inhabitable, obligeant les locataires à partir. Ce qui a privé Salvatore Strumbo des loyers mensuels encaissés alors, une perte sèche annuelle de 58'000 francs. Les travaux ont donc fait basculer le quotidien du retraité, qui vit chichement à Vevey avec sa rente mensuelle AVS de 1700 francs et une rente AI de 1400 francs… mais qui doit encore rembourser son emprunt bancaire. Des mesures urgentes ont été entreprises pour stabiliser l’édifice et éviter son effondrement. Rapidement, une séance de conciliation a été menée, avortée tout aussi rapidement. Le Veveysan a donc saisi la justice contre la Commune – toujours propriétaire à la date des travaux calamiteux –, Colco et Drom’s Diffusion. Cette dernière voulait réaliser une opération immobilière après achat de la parcelle à la Commune pour 90'000 francs. La vente n’était pas encore finalisée, le terrain étant alors seulement promis-vendu à Drom’s. Maître d’ouvrage, cette société avait signé un contrat avec Colco en qualité d’entreprise générale pour son projet immobilier.

Plusieurs expertises, de nombreuses auditions et pas moins de trois juges valaisans ont épuisé ce dossier rendu complexe car chacune des parties intimées s’est constamment renvoyé les responsabilités. La Commune met la faute sur Drom’s, qui la rejette sur Colco. Cette dernière ne peut répondre, elle a mis la clé sous la porte en mars 2012. Le juge octodurien vient donc de trancher. Il estime que, malgré ses dénégations, «la Commune n’a jamais perdu la maîtrise de son bien et, comme propriétaire, elle répond du dommage commis par Drom’s et/ou Colco». Par ailleurs, le magistrat avance que Drom’s répond, en vertu d’un contrat simple passé avec Colco, des travaux litigieux et menés de surcroît sans mesures de précautions particulières. Le juge pointe une «grave négligence».

Les deux parties perdantes devront verser solidairement à Salvatore Strumbo 643'000 francs pour la réfection du bien, 650'000 francs au titre de la perte locative et 40'000 francs de dommages et intérêts. Mais encore 60'000 francs de frais de justice et 55'000 francs pour les frais d’avocat du plaignant. «Les 643'000 francs pour reconstruire ne seront sans doute pas suffisants. Je vais probablement demander une expertise. Je dois en parler avec mon avocat», poursuit Salvatore Strumbo.

Recours

«Nous sommes vraiment surpris par ce jugement», annonce Damien Revaz, président de la Commune de Saint-Maurice. Pour l’édile, «le juge n’a pas reconnu la Commune fautive par rapport aux travaux qui ont été menés, mais parce qu’elle est propriétaire du terrain, alors même que nous estimions ne plus en avoir la maîtrise au moment des faits».

Pour Damien Revaz, l’arrêt du juge est donc contestable. Et il sera contesté. «En effet, nous allons recourir contre cette décision auprès du Tribunal cantonal.» Reste également l’opportunité de se retourner contre Drom’s, éventualité que Damien Revaz ne veut pas commenter. «Je dois dire que je redoutais ce recours, ça m’inquiète. Et ça va retarder l’exécution du jugement», conclut Salvatore Strumbo.

Gérant de Drom’s, Dominique Genilloud n’a pas souhaité s’exprimer sur la décision de justice défavorable pour sa société, ni avancé la possibilité d’un pourvoi. «Il est encore trop tôt pour se déterminer. Je dois avant tout en parler avec mon avocat.» (24 heures)