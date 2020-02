Double, l’agent jouait du képi pour abuser ses cibles

«Pornodivulgation» et «sextorsion»

La pression exercée par l’ex-gendarme sur ses victimes porte un nom: «pornodivulgation».



Au contraire de la «sextorsion», qui a pour but d’obtenir de l’argent sous la menace de publier des photos crues, le chantage de pornodivulgation intervient le plus souvent dans un contexte de vengeance personnelle.



Difficile de connaître la fréquence de ces cybercrimes, car ils ne sont pas répertoriés comme tels dans la statistique fédérale, qui comptabilise les infractions au Code pénal. «Or, ces cas relèvent de plusieurs infractions et, d’un cas de figure à l’autre, ce ne sont pas les mêmes qui sont commises», relève Alain Noble, intervenant LAVI (loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions).



Sans pouvoir les chiffrer, le professionnel note que des victimes de ces cybercrimes sont régulièrement adressées au centre vaudois par la police.



Ces infractions, quelles sont-elles? Au procès de Vevey, le Parquet a retenu la calomnie (il a fait passer une victime pour une femme de peu de vertu), la contrainte, la contrainte sexuelle et la pornographie. L’«abus de détresse», la «violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues» ou encore l’«extorsion et chantage» peuvent aussi couvrir ces agissements.



Dans le cas précis, l’abus d’autorité aurait-il pu être retenu, le policier ayant obtenu la confiance de ses cibles par son métier? «Non, répond la procureure, Myriam Bourquin, car il n’a pas agi en accomplissant un acte de puissance publique.»