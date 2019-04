Du Mondial de Bruxelles à la promo des vins suisses

Le conseil d’administration de Swiss Wine Promotion (SWP) vient de nommer Nicolas Joss à sa tête. «C’est une très belle opportunité qui m’est donnée de continuer à œuvrer dans un domaine que je connais, qui m’est cher, et avec des acteurs que je veux défendre», résume le nouveau directeur. Il entrera progressivement en fonction à partir du 1er juillet au secrétariat central, à Berne. Il succède à Jean-Marc Amez-Droz qui a dirigé l’institution ces deux dernières années.

Natif d’Aigle, Nicolas Joss, qui réside aujourd’hui dans le Gros-de-Vaud, a passé ses premières années à Saint-Triphon (commune d’Ollon). Âgé de 36 ans, il est cuisinier de formation après un apprentissage à Villars. Diplômé de l’École hôtelière de Genève, le Boyard a œuvré dans des établissements prestigieux comme le Park Hôtel de Gstaad et le Lausanne Palace. Homme organisé, précis, grand connaisseur du terroir, Nicolas Joss a obtenu une belle promotion lorsqu’il a été nommé directeur de l’Office des vins vaudois, qu’il a dirigé durant six ans.

Plus de 9000 crus

Actuellement, la nouvelle tête de SWP occupe le poste de secrétaire général du Concours mondial de Bruxelles, manifestation de dégustation de vins du monde entier parmi les plus grandes et les plus courues. L’édition 2019 se déroulera à Aigle – une première suisse – du 2 au 5 mai au Centre mondial du cyclisme. 350 dégustateurs étalonneront 9300 vins, venus de 50 pays.

SWP, dont le président est Pierre-Alain Morard, ex-directeur de l’Association touristique Aigle-Leysin-Col des Mosses, promeut l’image des différents vins suisses sur notre territoire comme à l’international. «Je me réjouis de vanter l’ensemble des vins de notre territoire. Ils le méritent», dit encore Nicolas Joss. Parmi les missions principales de l’institution: la stratégie marketing et la communication. L’organisme est le seul représentant de la branche vitivinicole nationale à pouvoir soumettre des dossiers de cofinancement auprès de l’Office fédéral de l’agriculture.