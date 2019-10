Echoué, le café de la Marine sera-t-il renfloué?

Le bâtiment villageois de la route de Villars à Huémoz (commune d’Ollon) qui porte encore l’enseigne du café de la Marine et la maison attenante (construction vers 1850) sont à vendre aux enchères. L’encan se déroulera le 26 novembre à 11 h à Aigle dans les locaux de l’Office des poursuites et des faillites.

Le café de la Marine s’appelait jusqu’en 2001 le café du Raisin, appellation un peu plus typique pour une commune viticole. La première mention de cette auberge à Huémoz se trouve sur le cadastre de 1897, mais il aurait selon une source ouvert en 1884. Le propriétaire était alors Félix Kalbfuss, vraisemblablement l’architecte qui a dessiné les plans de l’école d’Huémoz construite en 1899.

Rixes et rapports de police

Le Raisin, qui est au rez du bâtiment de 4 niveaux, comprend salle à manger, m bar, office et carnotzet. Les archives sont lacunaires jusqu’en 1957 où Georges Dormond devient propriétaire et reprend l’exploitation. Il décède en 1961 et c’est sa veuve Nelly qui reprend les fourneaux jusqu’en 1965. Deux exploitants se succèdent dont un sans patente, avant que Liliane Pellissier, fille du couple Dormond, propriétaire du bien, ne reprenne l’auberge en 1975. C’est un arrêt quasi obligatoire pour qui veut se restaurer entre Ollon et Villars dit un villageois. Les supporteurs du HC Villars par exemple s’y arrêtaient après les matches pour y croquer une morce. Liliane Pellissier l’exploite jusqu’à sa vente en 2005.

Les archives sont cruelles mais réalistes. Elles attestent que durant toutes ces années, il y eut d’innombrables rapports de police, soit sur la salubrité du café, soit pour la mauvaise tenue de l’établissement, soit pour des rixes, soit enfin pour des problèmes de patentes.

126'000 francs à valoir

Depuis 2005, la société propriétaire, dont le siège se trouve à Saint-Maurice, n’a jamais exploité le Raisin rebaptisé en 2001 le Café de la Marine pour une raison inconnue. Jusqu’à cette vente forcée. La société doit faire face à ces créanciers pour 126 000 francs, majoritairement à une banque de Vionnaz. Un rapport d’expertise a fixé en juin la valeur des biens à 600'000 francs, mais les locaux sont terriblement abîmés. Du reste, il est mentionné qu’une réhabilitation totale est à envisager. Le café de la Marine trouvera-t-il un renfloueur où sera-t-il-définitivement coulé par un promoteur immobilier? Réponse le 26 novembre, normalement.

Source Archives communales d’Ollon.