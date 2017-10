Edgar Mabboux va se faire primer à New York

Gamin, on lui avait prédit une destinée dans la sciure ou la taule. Aujourd’hui, à 86 ans, Edgar Mabboux en rigole. L’artiste peintre de Blonay s’envole vendredi pour New York afin de recevoir le Metropolitan Empire Prize de la Fondation Constanza, au Musée d’art populaire américain, pour l’ensemble de son œuvre. «Je mettrai un costard pour prendre ce machin, car il constitue quand même l’apogée de ma carrière», confie l’artiste, également lauréat du Prix international des talents et professionnels remis vendredi dernier à Madrid par la même fondation, en son absence. «Je ne peux pas être partout à la fois!»

Deux belles récompenses supplémentaires pour cet homme confronté très tôt aux dures réalités de la vie. Né à Lausanne, abandonné six jours après sa naissance, placé dans des institutions religieuses, Edgar Mabboux a trouvé son salut dans la peinture. Il a réalisé ses premiers nus à l’âge de 8 ans: «J’ai essayé d’en vendre au curé, qui m’a flanqué une gifle. C’était en Gruyère, où j’ai passé mon enfance chez des paysans.»

Mais, après ces débuts autodidactes, ce révolté à la sensibilité à fleur de peau a vite changé de registre, au fil de ses différentes formations à Paris, qui lui ont permis d’asseoir ses techniques. Et les récompenses se sont succédé: Toile d’or (Deauville, 1988), Médaille d’or avec Rosette (1989), Canapé d’Or (1993), Académicien (Section Art Vercelli, 1996). A ces prix décernés par la Fédération nationale de la culture française s’est ajouté celui de Commandeur de l’ordre de l’Etoile d’Europe (1998), pour une toile représentant le village de Rivaz.

Tout cela a permis à l’orphelin d’exposer ses œuvres en France – plusieurs expositions au Grand Palais à Paris, en Angleterre, en Allemagne, en Italie au Japon et aux Etats-Unis (une exposition permanente à Phoenix). «Le talent, c’est avant tout du travail, glisse le peintre. Les gens n’imaginent pas le temps que l’on passe sur une toile.»

Edgar Mabboux reste avant tout un amoureux de sa région, qu’il traduit au travers de nombreuses huiles. L’artiste a résolument abandonné l’aquarelle, le crayon et la gravure pour donner dans l’impressionnisme. Sa peinture est devenue plus sombre, plus saisissante. Comme l’illustre le tableau auquel il porte les dernières retouches, une vue de la rue d’Italie à Vevey. «Cette ville a perdu de son charme avec des bagnoles partout et un flic derrière chacune d’elles, relève-t-il. Les autos, il faudrait les enterrer sous la place du Marché.»

Le peintre, généreux dans l’âme, entend vendre ce tableau «un million de francs au moins», dans le but d’aider les enfants déshérités. «Mais pas ceux d’ici, qui vous claquent la porte sur la figure. Ce sera pour une œuvre dont le but est d’améliorer le chemin des écoliers dans certaines contrées reculées, à l’étranger. Chez nous, ce sont les mamans elles-mêmes qui amènent leurs gosses à l’école avec leurs grosses voitures.»

L’artiste dit avoir changé au fil des années: «Je suis devenu plus sensible à la bêtise, à la méchanceté, à l’hypocrisie et à la jalousie. J’ai l’impression que nous vivons dans un monde d’abrutis.» De retour de New York, Edgar Mabboux, qui continue à vendre ses œuvres dans le monde entier, ne fera plus de concessions. «Je ne donnerai plus mes toiles et ne raboterai pas plus leur prix, comme je l’ai fait par le passé.»

Ce vendredi, il s’en ira à l’aéroport de Cointrin avec sa compagne Françoise et sa Mercedes. «J’ai délaissé ma Porsche décapotable qui suscitait trop de commentaires désagréables, explique-t-il. Aux yeux de certains, un artiste ne devrait pas avoir le goût des belles voitures. Ce qui n’avait pas empêché Salvador Dalí de rouler en Rolls-Royce. Pour ma part, je veux désormais choquer exclusivement avec mes pinceaux.» (24 heures)