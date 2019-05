«Elle pouvait passer du sourire à la gifle d’un instant à l’autre»

« Depuis l’enfance, elle m’a toujours battue et insultée. C’est une des raisons pour lesquelles je suis partie comme jeune fille au pair à 15 ans. A cette époque-là, elle a commencé à s’en prendre à papa. » En ouverture du procès criminel où elle comparaît aux côté de son père pour assassinat, D. est revenue sur ses relations houleuses avec sa mère. Retrouvée décédée de mort violente dans un container à Corsier en avril 2017, la victime, une septuagénaire, a été décrite tout au long de l’instruction comme une personne complexe.

Selon les accusés, leur crime prend racine dans une histoire familiale tendue. Ils décrivent un huis clos délétère dans un chalet de Saint-Légier, dans une existence très peu orientée vers les contacts sociaux.

La quadragénaire revient sur son vécu d’une voix calme, entrecoupée d’abondants reniflements: « Maman pouvait changer d’humeur très rapidement, elle était toute souriante et soudain pouvait donner une gifle ou un coup de poing. Elle avait aussi des problèmes de consommation d’alcool. Mais jamais en société car elle tenait beaucoup à donner une bonne image. Je n’osais pas en parler, même à mon père car elle me menaçait. Elle me disait : « si tu en parles, tu vas prendre une dérouillée dont tu te souviendras toute ta vie. Et personne ne te croira. J’ai fini par le penser vraiment : comment quelqu’un de si gentil à l’extérieur pourrait devenir si méchant ? »

Pour autant, cette fille unique du couple s’est appliquée à présenter un visage serein face à ce passé douloureux. Elle a exprimé avoir pu pardonner à sa génitrice grâce à une thérapie et avoir appris à réagir calmement aux insultes et invectives.

Rendant visite une fois par semaine à ses parents à leur domicile, elle était aussi régulièrement appelée à la rescousse lorsque sa mère alcoolisée avait chuté ou s’était uriné dessus. « Il n’y avait que moi qui pouvait la calmer, la laver et la mettre au lit. »

Entre deux violentes quintes de toux, son père, débit lent, accent vaudois, a complété le tableau, passant en revue plus de quarante ans d’union. « Les premières années du mariage ça allait. Les choses ont évolué une fois que l’enfant était là. Des années plus tard, ma femme m’a confié qu’elle n’avait jamais voulu de cette enfant et qu’elle avait essayé de faire le nécessaire pour qu’elle ne soit pas là, mais qu’il était trop tard. »

A l’en croire, la retraite aurait encore accentué les tensions dans le couple : « Je ne pouvais rien faire hors de son contrôle. Même pour tailler un arbre ou mettre de l’essence je devais demander la permission. Je m’en accommodais, car elle disait avoir beaucoup souffert durant son enfance. Je n’allais pas encore lui faire des misères. »

Selon les accusés, c’est donc dans ce contexte que s’inscrivent les événements dramatiques qui se sont produits dans la nuit du 11 au 12 décembre 2016. Selon le Ministère public une dispute aurait éclaté au téléphone entre mère et fille, qui serait sortie de l’ordinaire en termes de violence verbale côté maternel. Cette conversation, qui serait survenue alors que le papa était déjà couché, aurait été le déclencheur des actes criminels.

Selon les relevés téléphoniques, c’est ce même papa qui quelques heures plus tard contacte sa fille pour lui demander de le rejoindre au chalet parental. Selon le duo, pour que D. l’aide à cacher le corps déjà mutilé de sa mère. Selon l’accusation, pour qu’elle vienne l’aider à mettre fin aux jours de leur proche.

Les débats se poursuivent.

(24 Heures)