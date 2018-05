En 2019, tous les regards seront tournés vers Aigle capitale mondiale du vin

Dimanche sur les coups de midi au Beijing Nirvana Resort Hotel, Dai Bindin maire du district de Haidian à Pékin a remis solennellement le verre officiel du Concours Mondial de Bruxelles (CMB) à Frédéric Borloz, syndic d’Aigle en Suisse. La 26e édition du CMB se déroulera du 2 au 5 mai au Centre mondial du cyclisme. Tout sourire, Frédéric Borloz, également président des vignerons suisses a fait part de sa grande satisfaction: "Organiser une compétition d’une telle ampleur ouvre une multitude de portes et offre une visibilité inestimable, à travers le globe. Aigle est très fière d’accueillir le Concours Mondial de Bruxelles et de partager la passion du vin avec des professionnels du monde entier. C'est une grande émotion". Emotion partagée par l'ambassadeur de Suisse en Chine, Jean-Jacques de Dardel. Fondateur du CMB et président d'honneur de l'institution, Louis Havaux s'est félicité que la Suisse se soit portée candidate. "Pour moi, c'était une évidence. Il fallait encore que des gens aient l'envie et la force de le faire. La Suisse est un paradis, également reconnue pour la qualité de son accueil et de son organisation. Les dégustateurs vont faire un beau voyage."

Hourras et applaudissements

La décision a été acclamée par les plus de 330 dégustateurs présents dans la salle. Hourras et applaudissements nourris ont salué la prestation du fameux Echo des Vanils qui avait dépêché dans la capitale chinoise cinq de ses illustres joueurs de cor des Alpes. Soit un avant-gout de la tradition suisse que découvriront les quelques 400 participants qui vont converger du monde entier vers le chef-lieu du district, également capitale mondiale du cyclisme. "Après Pékin, le concours Mondial de Bruxelles revient à ses origines européennes en choisissant la Suisse, où la vigne y est cultivée depuis l’Empire romain. Le pays est le 5ème consommateur de vin par habitant au monde", a déclaré dans la foulée Baudouin Havaux, président de l'événement qui célébrait son quart de siècle cette dernière semaine. A noter que les vins suisses figurent dans la liste des dix premiers médaillés au CMB. L'idée de faire venir le CMB à Aigle a germé entre le syndic d'Aigle et Daniel Dufaux, directeur de Badoux vins à Aigle et président des oenologues suisses, il y a deux ans déjà, alors qu'une ville vaudoise lorgnait sur l'événement. Aigle aurait pu décrocher le mondial en 2018 déjà mais les organisateurs belges ont souhaité d'abord délocaliser l'événement en Asie pour la première fois de son histoire débutée il y a 25 ans. Le concours s'est aussi déroulé dans un passé récent en France, Espagne, Portugal, Bulgarie, etc. "Le Concours mondial de Bruxelles est l'occasion de faire découvrir, d'échanger et partager le travail des vignerons du monde entier. Il est un trait d'union entre consommateurs et producteurs et contribue à mieux faire connaître la viticulture. Il va nous permettre de mettre en valeur notre petit pays et notre petite production, mais grande par la qualité de ses vins", a poursuivi Frédéric Borloz. L'édition 2019 sera une grande première pour la Suisse avec la tenue du CMB à Aigle et son district, quelques semaines avant la très attendue Fête des Vignerons à Vevey. Dégustateurs, organisateurs et journalistes seront logés à Aigle et Leysin, soit environ 1'200 nuitées pour les hôtels des deux communes. Lac, vignes et montagnes seront arpentés par les participants auxquels le comité d'organisation aiglon dédiera diverses surprises. Surtout, les visiteurs venus du monde entier pour l'occasion pourront se familiariser davantage avec les crus vaudois, pas moins de 8 appellations d’origine contrôlée. Le canton produit un quart des vins suisses, avec les trois cépages les plus cultivés du pays: pinot noir, chasselas, gamay. A noter que plus de 1800 vignerons élaborent du vin en Suisse, pour plus de 240 variétés. Le Valais sera aussi visité.

Active délégation vaudoise

Etait présente à Pékin une délégation vaudoise emmenée par le vice syndic d'Aigle Grégory Devaud et Pierre-Alain Morard. Le président de Swiss Wine Promotion et directeur de l'Union fribourgeoise du tourisme sera l'une des chevilles ouvrières de l'édition aiglonne, "qui rejaillira sur toute la région et bien au-delà." L'organe de promotion des vins suisses travaillera pour l'occasion activement avec Suisse Tourisme. Information donnée à Pékin par Batiste Pilet, responsable de l'antenne de Pékin de la faitière touristique. Elle gérera l'organisation des visites et tours prévus à l'attention des journalistes étrangers et suisses. "Nous allons aussi pofiter de l'événement aiglon pour faire de la communication auprès des amateurs chinois de vins, de plus en plus nombreux. C'est une belle opportunité marketing pour Suisse Tourisme. Les vins suisses ne s'exportent qu'à hauteur de 1%. Nous dirons aux Chinois: Allez à Aigle l'an prochain pour les découvrir", plaide le Palinzard. L'organisation chablaisienne sera un défi de taille. Aussi, aucun détail ne sera mis de côté. La fête pékinoise est finie, l'organisation de l'aiglonne peut commencer. "C'est un défi important. Nous avons un an pour l'accomplir. C'est long et court à la fois", a conclu Frédéric Borloz. (24 heures)