En mouvement, le forum Ecovillages change de nom

Deux montagnes inclinées pour symboliser le signe «avance rapide»… Le nouveau logo du Forum Écovillages parle de lui-même: les défis pour les régions de montagne évoluent à vitesse grand V. Cette réalité a inspiré les organisateurs de la plateforme d’échange née en 2012 aux Diablerets, qui annoncent un changement d’identité et de nom.

«Des défis grandissants»

Sans bouleverser la formule, soit l’organisation annuelle d’une journée de conférences et d’ateliers autour du développement durable dans les régions de montagne, le Forum Écovillages se nomme désormais Moving Mountains - Forum Écovillages. «Ce nom peut se comprendre de trois manières, explique Michael Liebreich, fondateur de la rencontre. Ce mouvement signifie des défis grandissants mais aussi une volonté des régions de montagne de s’adapter à ces défis. Et puis «moving» en anglais veut aussi dire «émouvant». Les montagnes font partie de l’âme humaine. Il faut leur permettre de continuer à se développer.»

Ce deuxième baptême veut surtout «clarifier et renforcer les objectifs de notre forum, poursuit Thierry Meyer, président de Moving Mountains. Notamment être une plateforme internationale des bonnes pratiques de la transition durable.» Et Michael Liebreich d’ajouter: «Le forum se déroule aux Diablerets, mais toutes les régions de montagne, dans le monde entier, sont concernées.» Le changement vise aussi à couper court à l’amalgame avec l’écologie pure et dure: «Nous nous soucions de durabilité environnementale, mais aussi économique et sociale», insiste le fondateur de l’événement.

Écovillages vivra le 6 septembre sa 8e édition, avec comme thème phare la communication du savoir en matière de développement durable. Depuis 2012, les conférences se sont multipliées, en apparence très théoriques. «Il y a eu des résultats tangibles dans les Alpes vaudoises, réagit Thierry Meyer. Une station de moyenne montagne autrichienne a décidé de se détacher du ski pour se tourner vers le tourisme doux et devenir un village durable, ce qui a abouti à la création du label Perle des Alpes. Les Diablerets ont suivi cet exemple et ont obtenu ce label. La mise en place du Diablobus est aussi venue d’une idée émise durant le forum.»

Le président en convient toutefois: «Notre rôle a beaucoup été de mettre en relation scientifiques et professionnels de ces régions et d’être une caisse de résonance pour leurs idées. L’un des objectifs de ce changement d’identité est de croître encore pour que les discussions débouchent sur davantage de projets concrets. L’idée pourrait être de démarrer un projet à l’issue du forum et de présenter son avancement lors de l’édition suivante.» (24 heures)