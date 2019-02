Épaves en mal de proprios dans les ports du Léman

Il était un petit navire qui ne naviguait plus guère. Au port de l’Ouchettaz, à Villeneuve, et dans le dépôt des Saviez tout proche, un voilier, deux bateaux à moteur et deux kayaks (ainsi que trois remorques) se languissent de leurs propriétaires. Déjà sommés par la Commune de venir récupérer leur bien, ces derniers ont désormais moins d’un mois pour s’exécuter. Faute de quoi les embarcations seront saisies, puis vendues ou détruites.

Nombreux ports concernés

Le garde-port de l’Ouchettaz, François Troillet, ne s’attend guère à voir les navigateurs concernés se manifester dans le délai imparti. «Il s’agit de bateaux en mauvais état et de peu de valeur. Ils n’ont pas été abandonnés là par hasard. L’un d’eux a par exemple été laissé sur une place visiteurs; son propriétaire savait certainement en l’amarrant qu’il ne reviendrait pas le chercher.»

«Il s’agit de bateaux en mauvais état et de peu de valeur. Ils n’ont pas été abandonnés là par hasard»

Les épaves villeneuvoises ne sont pas les seules à prendre la poussière sur les bords du Léman. «La plupart des ports sont concernés», déplore Marco Arnaud. Le garde-port de la Pichette-Est de Corseaux et Chardonne dit se montrer vigilant quant aux «bateaux ventouses»: «Chaque personne qui s’amarre sur une place visiteurs doit s’annoncer immédiatement. Si tel n’est pas le cas, et que son embarcation est encore présente trois jours plus tard, nous contactons son propriétaire pour lui rappeler ses devoirs envers le port.» Après facturation et rappel, le contrevenant est dénoncé à l’Office des poursuites. «Et les détenteurs de bateaux dont l’immatriculation n’est pas renouvelée sont aussi dénoncés au Service de la navigation et à la Brigade du lac.»

Le plus souvent, le stockage et la destruction de l’objet abandonné incombent toutefois aux collectivités, lorsque le détenteur ne donne plus signe de vie. «On peut comparer cela à l’évacuation des épaves de voitures, saisies et placées à la fourrière», note Enrico Bergonzo, chef des travaux publics à Montreux, qui indique être confronté à un cas en moyenne par année. À ceci près que les collectivités ne disposent généralement pas d’espace de stockage pour les embarcations.

À cale sèche depuis 2013

À Clarens, le chantier naval Chevalley perçoit ainsi un loyer mensuel versé par la Ville de Montreux pour entreposer un voilier saisi, explique Catherine Chevalley. Celle-ci ne cache pas son agacement face à cette facture à la charge du contribuable: «La situation dure depuis octobre 2013, à 200 francs par mois! Et un autre bateau a été saisi et prend la rouille au Bouveret.»

Enrico Bergonzo confirme l’existence de deux cas encore en suspens à Montreux. «Qui nous coûtent entre 1000 et 4000 francs par an pour le stockage. Les procédures sont longues; il y a des délais à respecter avant une sommation et la base légale est floue.» Si au terme de la procédure l’objet ne peut pas être vendu aux enchères, c’est encore la Commune qui devra assumer sa démolition, «dont le coût peut aller de quelques centaines de francs à 10 000 francs», ajoute Enrico Bergonzo. Municipal en charge des Travaux publics, Christian Neukomm confirme qu’il existe «peu d’armes juridiques pour déloger les bateaux. Nous avons entamé un toilettage de notre règlement pour nous donner davantage de marge de manœuvre. Nous nous appuyons sur celui mis en place par Lausanne et qui a permis de faire un peu le ménage à Ouchy et à Vidy.» Le chef-lieu a dernièrement décidé de sévir pour lutter contre les bateaux ventouses («24 heures» du 24 juillet 2018).

Au SAN, on indique être conscient de cette problématique. «Mais la solution est de compétence communale, relève le chef de ce service, Pascal Chatagny. Les défauts de paiement de la taxe bateau restent relativement rares, comparés à la situation dans le parc automobile.» Le nombre de véhicules en circulation l’explique en partie: le canton de Vaud compte plus de 580 000 véhicules immatriculés, contre 16 000 bateaux. (24 heures)