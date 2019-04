Érigées, les arènes attendent elles aussi leur couronnement

À Vevey, le temps a suspendu son vol sur les arènes de la Fête des Vignerons. Après six mois d’intense activité et de course contre la montre, le chantier s’est achevé vendredi. Mais la construction, fermée jour et nuit au public, doit encore obtenir, le 7 mai, son permis d’utiliser, avant d’être investie par les 5500 acteurs-figurants pour les répétitions agendées dès le 18 mai. Comme les vignerons nominés, les arènes attendent donc aussi d’être couronnées par les experts. L’ouvrage est gigantesque. Il faut dix minutes pour en faire le tour. Et quelques heures pour en découvrir toutes ses facettes.

À couper le souffle

Daniel Willi, ingénieur en chef, retient son souffle: «Quand les 20'000 spectateurs se lèveront comme un seul homme dans les arènes, elles devront tenir le coup.» Le Montreusien confie ne pas avoir très bien dormi durant l’année écoulée. Car l’immense charpente métallique doit aussi résister à des pointes de vent de 180 km/h. L’ouvrage est tellement spécifique que l’EPFL viendra y parfaire ses connaissances sur les vibrations lors des célébrations. L’ingénieur en chef ne cache d’ailleurs pas sa satisfaction et une confiance inébranlable. «Nous avons achevé les travaux dans les délais, au jour près, avec comme priorité absolue la fiabilité de la construction. Ce qui a constitué un véritable défi.»

Au cœur des arènes, on est bien loin de la première estrade en bois de 2000 places de la célébration de 1797. Assis à mi-hauteur, le spectateur ne verra poindre que le Mont-Pèlerin, les Rochers-de-Naye, voire le clocher de l’église Saint-Martin, selon les vœux du metteur en scène Daniele Finzi Pasca, qui souhaite un spectacle «introverti».

Conçues selon les besoins dramaturgiques et avec les plus récentes évolutions techniques, les arènes, aux dimensions impressionnantes, donnent le tournis. Des 14'000 m2 de surface de la construction émergent les huit mats pour le son à 32 m de haut. «En cas de vent dépassant les 80 km/h, les grappes de haut-parleurs seront abaissées», précise Daniel Willi. Les espaces ont toutefois été aménagés avant tout pour s’adapter au fil du spectacle. D’ailleurs, ce câble reliant les portiques nord et sud est appelé à réserver une surprise aux spectateurs. À l’est et à l’ouest, deux autres portiques abriteront aussi l’éclairage et les projecteurs.

La scène principale de 1200 m2 a la taille d’une piscine olympique. On n’y verra pas d’eau, mais le plus grand plateau LED du monde diffusant lumières et images. «Les quatre petites scènes surélevées, dotées de la même technologie visuelle, permettront aux spectateurs de suivre d’autres pans des célébrations sans devoir tourner la tête», ajoute Daniel Willi. Au total, les arènes compteront encore 400 haut-parleurs et 2000 projecteurs posés par les 150 techniciens œuvrant sous la direction de François Mottier, responsable technique de la scène.

Sous la charpente métallique, un large espace est dédié à la circulation, aux loges, aux locaux techniques, au stockage des costumes et accessoires. Sans oublier les commodités.

Plus loin, les Terrasses de la Confrérie, construites sur le lac dans le prolongement des arènes, offriront aux visiteurs des moments de détente dès le 20 mai.

Notre dossier spécial consacré à la Fête des Vignerons (24 heures)