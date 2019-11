Et si cette Muni à cinq était la dernière?

L’impression générale est qu’il pourrait bien s’agir de la bonne, cette fois. Après plusieurs tentatives infructueuses, la proposition d’un collège municipal composé de sept membres contre cinq actuellement semble tenir la rampe. Du côté du Conseil communal tout d’abord, qui a accepté à une très large majorité le 12 septembre dernier que l’idée suggérée par l’Entente veveysanne (PDC, PLR, UDC) soit étudiée par l’Exécutif. Ensuite du côté de la Municipalité qui vient de proposer une modification du règlement communal dans ce sens avec six municipaux à 50% et une syndicature à 70%, soit une diminution de 10% par poste, à compter de la prochaine législature. Les deux principaux arguments invoqués sont une meilleure répartition des tâches pour alléger la charge de travail de chacun et une plus grande représentativité des partis politiques. La balle est dans le camp du Conseil communal qui tranchera probablement fin janvier.

Patrick Bertschy (PLR), l’un des signataires du texte de l’Entente, est satisfait de l’enthousiasme marqué par le Conseil communal. C’est lui, déjà, qui avait déposé un postulat en 2014, mais avec une tout autre issue: par 39 voix contre 34, le plénum l’avait refusé. L’écart s’était un peu comblé par rapport aux tentatives précédentes. Il n’y avait, en effet, pas eu de match lors du dépôt d’une motion du PDC en 1970 (balayée par la Municipalité), d’une autre du Parti radical en 1984 (54 voix contre 34 au Conseil communal) et même d’une votation populaire le 2 octobre 1988 (1269 non contre 653 oui).

Qu’est-ce qui a changé depuis? «En premier lieu, les personnes, analyse Patrick Bertschy. En 2014, le syndic, Laurent Ballif, y était totalement opposé. Si on regarde autour de nous, seules deux villes – Pully et La Tour-de-Peilz – ne comptent que 5 membres dans la région (ndlr: plus, à l’échelle du canton, Aigle, Prilly et Payerne).»

Sans présumer du résultat du vote de janvier, la crise politique qui secoue l’Exécutif depuis 2016 a sans doute influé sur cette évolution. «Cela a sûrement eu un effet, estime aussi Patrick Bertschy, mais j’espère que ce n’est pas le facteur numéro un. Il est sûr par contre qu’à sept municipaux, nous n’aurions pas eu à recourir à des élus hors sol…», ne peut s’empêcher de lâcher celui qui n’a toujours pas digéré le nomination de deux Municipaux par intérim par le Conseil d’État pour pallier les suspensions de Michel Agnant, Jérôme Christen (tous deux Vevey Libre et réintégrés depuis) et le socialiste Lionel Girardin.

Vers moins de tensions?

Plus simple d’aplanir les différents à 7 qu’à 5? Un tour de table montre que les municipaux en place ne l’excluent pas. «Avec sept personnes, il serait peut-être plus compliqué de se coordonner, mais avec davantage de personnes pour discuter, les solutions trouvées s’en trouveraient probablement meilleures, préfère avancer la syndique Verte Elina Leimgruber. Cela assurerait aussi une meilleure répartition du travail et des représentations au sein d’instances intercommunales ou de sociétés anonymes, ainsi qu’une meilleure représentativité des partis». Michel Agnant nuance ce dernier point: «Cela est très hypothétique, il revient au peuple d’en décider lors des élections». La Verte prend pour exemple celles de 2016 pour étayer son raisonnement: «Si nous avions élu sept personnes, Isabel Jerbia (ndlr: socialiste) et Yvan Luccarini (ndlr: Décroissance-Alternatives) auraient été élus.» Et le Vevey Libre d’insister: «Avec des si…»

Pour leur collègue Etienne Rivier (PLR), «un des arguments majeurs qui plaide pour sept est qu’aujourd’hui, à 60%, il est quasi impossible d’assumer une tâche professionnelle de manière satisfaisante à côté de son mandat». Jérôme Christen salue le principe de tenter de rendre plus accessible le poste de municipal, mais il s’interroge: «Un taux de 50% changerait-il fondamentalement quelque chose? Au moins, cette proposition va dans le bon sens, même si les mandats sont aujourd’hui plus accessibles aux personnes exerçant une profession libérale.» Et le Vevey Libre de conclure: «À 5 ou à 7, le facteur déterminant reste quoi qu’il en soit le même: la qualité des personnes élues.»