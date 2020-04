Et si les Veveysans votaient pour un nouveau municipal le 21 juin?

Covid oblige, le Conseil d’État avait annulé les scrutins du 17 mai. Jeudi, il a édicté que «les scrutins communaux peuvent à nouveau être organisés, [… ] la première date pouvant être retenue est le 21 juin». Décroissance-Alternatives (DA), l’extrême gauche veveysanne, a immédiatement demandé à la Municipalité d’organiser le premier tour de la complémentaire ce dimanche-là. L’Exécutif avait d’ailleurs pris les devants en adressant cette requête au préfet, dont la réponse sera bientôt connue. Car à Vevey le temps presse: Étienne Rivier ayant démissionné de la Municipalité au 31 juillet, l’élection pour repourvoir son poste doit se tenir avant le 6 septembre. Sinon l’Exécutif (déjà amputé d’un de ses membres, suspendu) risquerait de finir la législature à trois.

D’ici au 21juin, restent deux mois pour faire campagne (contre trois habituellement), sans contact étroit avec les électeurs, pour un scrutin dont l’enjeu est de ramener de la sérénité à l’Exécutif. N’est-ce pas un peu court? DA estime que, «même si les recommandations de l’OFSP […] auront un impact particulier sur la campagne de terrain, les conditions minimales pour l’expression des droits démocratiques sont remplies». «Voter après le 21juin n’aurait pas d’intérêt, estime Alain Gonthier, coprésident du groupe DA au Conseil. Le but est de permettre une prise de fonction au 1eraoût sans vacance de pouvoir.» Un avantage pour le poulain de sa formation, le député Yvan Luccarini: contrairement aux deux autres candidats, il a déjà fait campagne par le passé. «La droite pourrait combler son déficit de notoriété par des moyens financiers – comme les panneaux SGA», rétorque Alain Gonthier.

«Le plus tôt sera le mieux»

Du côté des adversaires, quasi inconnus en politique, cette échéance proche est bien accueillie. «Le plus tôt sera le mieux, estime Valentin Groslimond, candidat de l’Entente bourgeoise. Yvan Luccarini est certes connu, mais est-ce en bien? La population le dira. De mon côté, quatre partis (ndlr: PLR, UDC, PDC et Vert’libéraux) scanderont mon nom. Sur un pied d’égalité –notamment dans l’impossibilité d’organiser tout repas de soutien–, nous serons forcés d’être concis et efficaces.» L’Entente a été présentée par ses adversaires comme n’ayant pas de programme. Sera-t-il prêt? «En réalité, nous en avons un, mais c’était une volonté stratégique de ne pas le leur dévoiler.»

Pour l’outsider Oliver Ghorayeb, candidat du nouveau parti En Avant Vevey, le 21 juin est aussi «une bonne date, malgré la difficulté que constituera sur le terrain la distanciation sociale». Son programme, décliné sur quatre thèmes, sera affiné au fur et à mesure «avec la population».