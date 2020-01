Et si on louait sa place de parc pour la bonne cause?

Louer quelques heures une place de parc non utilisée en journée, tout en apportant son soutien à des associations comme Terre des Hommes, Téléthon, Transport Handicap ou Caritas. C’est le principe dit du «car-sharing» ou «partage de parc», avec une composante caritative en prime.

François Gasser a concrétisé l’idée à travers son application gratuite pour smartphone Okidokey, disponible depuis quelques jours sur Androïd et iOS, et reconnaissable à son logo de chien à lunettes, toute langue dehors et les oreilles au vent.

Voilà deux ans que le citoyen de Saint-Légier travaille sur son projet. Malgré l’échec d’un appel au financement participatif en 2018, le Tyalo ne s’est pas découragé. Et avec l’aide d’un étudiant en informatique – Christien da Silva Perez, du Centre de formation professionnelle technique de Genève –, le voilà qui a atteint son objectif.

«Je mets simplement en contact des détenteurs et des conducteurs – on peut être les deux – pour exploiter les places de parc non occupées durant de longues heures. Dès le moment où l’opération dégagera des bénéfices, un pourcentage sera reversé à des associations.» Pour l’heure, la priorité est de fédérer le plus grand nombre de personnes et de créer un climat de confiance entre utilisateurs. François Gasser a obtenu une promesse de don de l’Association des commerçants de Vevey: 500 francs une fois l’application disponible.