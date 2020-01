Étienne Rivier lâchera son siège veveysan le 31 juillet

«Chère Elina (ndlr: Leimgruber, syndique de Vevey), donnant suite à nos divers entretiens, je confirme ma décision de quitter la Municipalité de Vevey le 31 juillet 2020.» On savait sa décision prise, il restait à savoir quand elle interviendrait, et c’est chose faite. Jeudi soir, le municipal PLR Étienne Rivier a annoncé publiquement au Conseil communal qu’il quittait l’Exécutif.

Dans la lettre lue sobrement devant l’assemblée délibérante, l’élu s’est «engagé» à terminer le travail: comptes et rapport de gestion 2019, éléments préparatoires au budget 2021, dossiers du parking Gare Nord et de la zone industrielle de la Veyre-Derrey, négociations au sujet du réseau d’accueil de jour. Détail piquant au moment des remerciements: il n’a pas omis «tous» (en gras dans le texte) ses collègues de la Municipalité. Une forme d’apaisement compte tenu des grosses tensions qui secouent l’Exécutif.

Une législature pesante

La nouvelle «a été communiquée au comité du parti il y a trois semaines et au groupe du Conseil ce mardi», précise Patrick Bertschy, chef de file PLR. Étienne Rivier, médecin à la retraite, patron des Finances, 75 ans cette année, ne terminera donc pas sa deuxième législature. En tant que tel, il ne s’agit pas d’une surprise. Une démission avait été pressentie à plusieurs reprises, dans un contexte de crise politique minant la Municipalité depuis «l’affaire Girardin», du nom du municipal socialiste suspendu en juin 2018 car soupçonné de gestion déloyale de biens publics. Six mois après cette suspension étaient intervenues celles de Michel Agnant et de Jérôme Christen, sous enquête pénale pour violation de secret de fonction. Les deux Vevey Libre ont été réintégrés en novembre dernier. Cette crise profonde a scindé l’Exécutif, avec des conséquences psychologiques et politiques importantes.

Selon Patrick Bertschy, cette démission était même pressentie plus tôt: «Dès sa mise à disposition pour l'élection de 2011, Étienne Rivier avait annoncé qu’il irait jusqu’à la fin de la Fête des Vignerons, qui s’est terminée en août. Mais au vu du contexte, il a continué, et la grande majorité du PLR était d’avis qu’il reste au moins jusqu’au 30 septembre, ce qui aurait évité une élection complémentaire avant celles, générales, du printemps 2021.» En effet, un départ moins de six mois avant le prochain renouvellement des autorités ne requiert pas de remplacement avant le scrutin.

L’extrême gauche à l’affût

L’élection aura donc lieu et ce sera probablement le 17 mai. Elle s’annonce à haut risque pour le PLR, qui remet en jeu son unique siège, le seul de droite qui plus est. Plusieurs candidats à la candidature PLR ont déjà fait part de leur intérêt, selon Patrick Bertschy, «mais un appel sera lancé en bonne et due forme et un délai fixé au 28 février». Est-il lui même un papable? Il assure que non.

La menace pourrait venir de Décroissance-Alternatives (DA), plus que jamais pressentie pour tenter de s’emparer du siège. «Nous n’avons pas encore pris de position définitive sur ce sujet, lit-on sur la page Facebook de la formation d’extrême gauche, et ne le ferons pas avant notre séance ordinaire prévue le 10 février. Cependant, face au bilan globalement désastreux de cette Municipalité, cette élection partielle sera l’occasion d’injecter une dose de sang neuf à ce collectif en perdition, ce qui permettrait, peut-être, d’éviter que cette législature soit entièrement et définitivement perdue.»

Alain Gonthier, fer de lance du parti, confirme: «Il paraîtrait normal qu’on ne se défile pas.» Yvan Luccarini, député et deux fois candidat malheureux à la Municipalité, «paraît le candidat naturel, poursuit-il, mais d’autres options sont possibles». Alain Gonthier, lui, ne sera pas candidat.