Étienne Rivier réfute tout conflit d’intérêts pour le parking Gare Nord

«N’y a-t-il pas de conflit d’intérêts potentiel? Ne serait-il pas plus prudent que M. Rivier se récuse et transfère ce dossier à un autre membre de la Municipalité?» Les questions sont celles d’Alain Gonthier (Décroissance-Alternatives) au Conseil communal de jeudi. Quant au dossier, il s’agit de celui du parking souterrain Gare Nord, 324 places, prévu juste derrière la gare et dont la mise à l’enquête a débouché sur une série d’oppositions de propriétaires de logements des bâtiments voisins Jardins Cœur de Ville (notre édition de mercredi). L’enjeu n’est pas des moindres: l’ouvrage constitue une pièce maîtresse du plan de stationnement des autorités.

Problème: Étienne Rivier est lui-même propriétaire d’un appartement dans le quartier. De quoi prêter le flanc lors d’un éventuel volet judiciaire au terme du traitement des oppositions? Alain Gonthier le pense.

Étienne Rivier a tout d’abord rappelé que son rôle devait à l’origine se limiter aux considérations purement financières du parking. Ce n’est qu’à la suite de la suspension en décembre de Jérôme Christen (Vevey Libre), alors municipal de l’Urbanisme et porteur du projet, que l’élu PLR s’est retrouvé seul pilote à bord. Mais il assure: «Je défends fortement ce projet et je m’inscris dans la droite ligne de mon prédécesseur, parce que je pense que c’est un bon projet. J’espère que vous croirez en ma bonne foi.»

«Je n’accuse pas Étienne Rivier de mauvaise foi ou de complicité avec les opposants, a précisé Alain Gonthier. Je pose la question par précaution, pas par défiance. Je dis juste qu’il peut y avoir apparence de conflit d’intérêts, et on sait qu’en droit l’apparence peut suffire à engager une action en annulation de la procédure. Et on peut faire confiance à l’avocat bien connu qu’ont mandaté les opposants (ndlr: le Veveysan Pierre Chiffelle) pour exploiter toute faille dans le dossier.»

Le municipal PLR a dit comprendre la préoccupation et être conscient du risque, mais il promet de bien séparer les choses: à lui les aspects financiers, à la Direction de l’urbanisme le soin de se prononcer sur les oppositions. «C’est elle qui formulera une proposition. Cette dernière sera débattue par la Municipalité, et non par ma seule personne, et c’est elle qui décidera de lever les oppositions ou non. Et évidemment, il est possible qu’elle me demande de me récuser lors de cette discussion.» (24 Heures)