Explorer tous les recoins de la réalité virtuelle

Debout, un casque de réalité virtuelle sur la tête, immergé dans le son et armé de deux manettes, «Dance Collider» permet de détruire de méchantes météorites arrivant à très haute vitesse, tout en se déhanchant. Pas évident au départ pour le béotien mais très ludique au bout de quelques minutes seulement! Ce logiciel est l’un des nombreux proposés par José Cabral , ingénieur en informatique de formation, dans son antre CM2050, ouvert récemment à la rue du Bourg à Aigle. «J’ai voulu partager ma passion pour la technologie. Mon salon se veut être un lieu d’échanges conviviaux, de rencontres, de discussions et de découvertes.»

Ce salon est actuellement le seul en activité dans le Chablais. Il est accueillant et moderne. Au mur, différents écrans. La lumière est tamisée. On peut jouer seul ou à deux. Debout, donc, mais aussi assis dans des canapés confortables. Pour une partie de foot par exemple.

La palette technologique proposée est ample. On peut sur un logiciel se prendre pour Superman volant entre les buildings de New York: impression bluffante. Ou encore se muer en touriste-routard à la DiCaprio en dénichant une des plus belles plages de Thaïlande. Et même retrouver sa maison natale!

Les jeux d’arcade ou de sports sont légion. La simulation d’un parcours sur montagnes russes (Roller Coaster Legends) plaira aux amateurs de sensations fortes, alors que celle d’escape room (Escape First) ravira les plus perspicaces et enclins à s’en échapper. Autres activités surprenantes, un logiciel pour contribuer à vaincre son vertige ou sa phobie des araignées (Arachnophobia).

Pour une personne, le tarif est de 25 francs pour 45 minutes, 40 francs pour la même durée pour deux joueurs. (24 heures)