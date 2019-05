Face au vin, la Fête de la bière réduit la voilure

Si l’on parle beaucoup de vin à Vevey à l’approche de la Fête des Vignerons, il y sera question de malt et de houblon ce week-end. En reprenant ses quartiers sous la Grenette jusqu’à dimanche, la Fête de la bière s’offre une sorte de retour aux sources: c’est là que l’événement créé par l’Association des buveurs d’orge était né en 1992, avant de déménager vers Ouchy, puis Martigny, pour revenir à Vevey en 2011.

Sauf que le raout brassicole a considérablement grandi depuis sa naissance et se retrouvera très à l’étroit sous le couvert veveysan. «La surface dont nous disposons représente le tiers de ce que nous occupions ces dernières années sur le bas de la place du Marché», décrit le président du comité d’organisation, Lionel Gavin.

À l’origine de ce déménagement? La présence de l’arène de la Fête des Vignerons. Lionel Gavin reste philosophe: «La Fête de la bière peut au moins avoir lieu. Lorsque nous avons approché la Commune, nous nous sommes heurtés à un non catégorique. Il a fallu insister pour obtenir l’autorisation. À Vevey, de nombreux organisateurs ont renoncé à leurs manifestations cette année. C’est dommage; cette fête ne dure qu’un mois et tous les Veveysans ne vont pas forcément y aller.»

«Nous aurons beaucoup plus de roulement dans le choix des fûts, ce qui va permettre de goûter quelques pépites qu’on trouve difficilement ailleurs en pression»

Confinée sous la Grenette, la Fête de la bière a décidé de tirer le meilleur parti de la situation. Et le clame de manière péremptoire avec son slogan 2019: «Force à la bière malgré une concurrence viticole». «Faute de place, nous diminuons le choix de bières en bouteille au profit des pressions, annonce le président. En revanche, nous aurons beaucoup plus de roulement dans le choix des fûts, ce qui va permettre de goûter quelques pépites qu’on trouve difficilement ailleurs en pression.»

Après le boom des IPA, ou India pale ale, les organisateurs feront ainsi une petite place à la gose et au lambic, bières acidulées originaires d’Allemagne et de Belgique, toujours plus à la mode. Une septantaine de mousses seront présentée durant le week-end.

En raison des répétitions qui auront débuté dans l’arène, les amateurs de houblon seront par ailleurs priés de déguster en silence ou presque. Le programme musical promet d’être plus feutré. «Nous proposerons cette année uniquement des concerts acoustiques.» (24 heures)