Faible participation pour un vote symbolique

Dimanche, le référendum sur le projet de convention entre les opposants à Isenau et la Commune n’a pas déplacé les foules. La participation se monte à 44,14% (sur 1083 électeurs inscrits). Elle avoisine les 52% pour les objets fédéraux. Le souverain a suivi les référendaires en rejetant par 286 voix contre 113 le texte de la convention, qui réglait notamment les compensations financières (180 000 francs) à verser aux opposants et l’accès routier à Isenau.

«Il est probable que les citoyens ont estimé que ce vote était purement symbolique et n’aurait aucun effet sur l’avenir d’Isenau; cela explique ce faible taux de participation», analyse Philippe Treyvaud, président du comité référendaire.

En effet, le projet d’accord, accepté en mai par le Conseil communal, est devenu caduc depuis que les négociations entre les opposants (les propriétaires d’une résidence secondaire et Pro Natura Vaud) et la Municipalité ont été interrompues. «Le vote du Conseil s’était joué à une seule voix et aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre, justifie Philippe Treyvaud. Il était logique que les Ormonans puissent s’exprimer à ce sujet et le nombre de signatures récoltées - 272 - atteste de cette volonté de la population.»

Procédures en cours

En votant non, les Ormonans coupent désormais toute chance d’une reprise des négociations, quand bien même celle-ci était hautement improbable. Selon le chef de fil des référendaires, le résultat n’est toutefois pas «un vote contre Isenau»: «Au sein de comité, nous sommes tous pour la reconstruction du domaine skiable. De même, ceux qui ont rejeté le projet de convention ne sont pas contre Isenau. Mais ne veulent pas que ce projet se fasse à n’importe quel prix.»

Quelle que soit l’issue du vote du week-end, «la suite de la procédure n’est plus entre les mains de la Commune, ajoute Philippe Treyvaud. Elle dépend de la décision de l’Office fédéral des transports de lever ou non les dernières oppositions, des députés qui voteront sur une aide cantonale…» Ainsi que du Tribunal cantonal qui doit encore statuer sur un recours des opposants. (24 heures)