Faut-il suspendre le salaire de Girardin? L’Exécutif se rétracte

«Quoi qu’on fasse, on fera faux! Si on cesse de verser son salaire, Lionel Girardin peut se retourner contre nous et dans le cas contraire, on paie dans le vide puisqu’il est suspendu.» Des membres de la Commission des finances (Cofin) n’en menaient pas large, après leur séance de rentrée. C’est à cette occasion qu’ils ont dû se pencher sur le préavis de la Municipalité proposant de suspendre le salaire de Lionel Girardin. Le municipal PS, sous le coup d’une enquête pénale, est en arrêt maladie depuis mi-avril et a été suspendu de ses fonctions le 13 juin par le Conseil d’État. Qui avait souligné à cette occasion que cette suspension portait «également sur la rémunération de l’élu».

Or, le préavis laconique déposé par la Municipalité en date du 3 septembre n’a pas trouvé grâce aux yeux de la majorité de la Cofin. «L’avocate de la Ville était présente à notre séance et nous a dit que nous nous exposions à des demandes de dédommagement de la part de Lionel Girardin», relate, apeuré, un commissaire. Du coup, la majorité municipale (soit le PLR Étienne Rivier et la syndique Verte Elina Leimgruber, usant de sa voix prépondérante) a décidé de retirer le préavis, contre l’avis des deux Libre, Jérôme Christen et Michel Agnant.

«S’il est reconnu coupable, la communauté ne pourra jamais récupérer cet argent. S’il est blanchi, ces salaires lui seront versés en temps voulu»

Le Conseil communal, qui devait voter ce jeudi, échappera-t-il ainsi à cet épineux débat? Non, puisque l’extrême gauche monte au créneau. L’élu Alain Gonthier (Décroissance-Alternatives) a annoncé qu’il déposerait une décision visant à suspendre ces 8800 fr. mensuels (pour un 60%), dont une partie est couverte depuis le mois de juillet par l’assurance perte de gain. «S’il est reconnu coupable, la communauté ne pourra jamais récupérer cet argent. S’il est blanchi, ces salaires lui seront versés en temps voulu.»

Vevey Libre a communiqué ce mardi qu’il soutiendra la démarche de l’extrême gauche. Le parti estime que le gel de cette paie est «justifié par le fait qu’il s’agit d’une mesure provisionnelle qui ne préjuge en rien de la culpabilité de M. Girardin. Elle est toutefois nécessaire au vu des circonstances pour la crédibilité de l’action politique.» Le temps qui passe agace tant Vevey Libre que le parti d’Alain Gonthier, qui attendent pareille décision depuis juin.

«Révocation déguisée»

«Les élus n’ont pas assez d’informations sur la légalité de cette suspension de salaire pour prendre en connaissance de cause une décision grave et lourde en répercussions pour M. Girardin et les siens», estime l’avocat de Lionel Girardin, Me Ludovic Tirelli. Qui pointe une législation «extrêmement floue»: «La loi, élaborée dans la précipitation, peut être interprétée dans tous les sens. Suspendre le salaire serait déraisonnable et irresponsable. Personne ne prend des décisions à l’aveugle sans en connaître exactement les conséquences. Il s’agirait, de plus, d’une révocation déguisée.» Sur la démarche d’Alain Gonthier et consorts, qualifiés de «chasseurs de sorcières»: «Je peux comprendre que la gauche se pose en défenseur des deniers des contribuables, mais elle doit le faire en respectant les lois.» (24 heures)