Girardin se dit prêt à reprendre son poste

Il semblait acculé, le voilà qui contre-attaque. Le municipal veveysan Lionel Girardin, suspendu 6 mois depuis le 13 juin par le Conseil d’État à la suite d’accusations liées à sa gestion de la Fondation d’utilité publique Apollo, active dans le logement de démunis, confirme sa volonté de faire recours contre cette décision, par le biais de son avocat Ludovic Tirelli. Le socialiste, qui est sous le coup d’une plainte pénale, entend même obtenir l’effet suspensif et le droit de réintégrer le corps municipal, «dès le 1er juillet si sa santé le lui permet», reprend l’avocat, cité par «Le Régional».

Lâché par son parti communal et cantonal, encouragé à la démission par ses détracteurs et attaqué par Vevey Libre qui demande le gel de son salaire de municipal (105 000 fr. pour un 60%), le socialiste entend faire valoir ses arguments. Contacté, Ludovic Tirelli invoque à nouveau le fait que son client n’a pas été entendu durant l’audit du Contrôle cantonal des finances (CCF), dont les conclusions ont nourri la décision du Conseil d’État. Selon le Département cantonal des institutions et de la sécurité (DIS), le CCF n’y était tout simplement pas tenu.

Ludovic Tirelli accuse en outre le Gouvernement de manquer «de l’indépendance et de l’impartialité indispensables pour le traitement objectif et raisonné de cette requête de suspension». Et d’ajouter: «L’affaire pénale ne concerne en rien les fonctions de municipal de M. Girardin et ses compétences de municipal n’ont jamais été mises en cause.»

Un retour surprise de Lionel Girardin en 2018 est-il envisageable? Oui, si l’effet suspensif est accordé, confirme le Service juridique du Canton, et ce jusqu’au terme du traitement du recours. D’autres questions se posent en cas de retour aux affaires du socialiste. Le rôle de Michel Renaud, ancien président du Grand Conseil, nommé par le Conseil d’État pour suppléer Lionel Girardin pour les cas (très rares) où le quorum de trois membres ne serait pas atteint, deviendrait-il caduc? Ou pourrait-il tout au moins garder son rôle d’observateur d’un Exécutif en pleine crise politique? «Il est trop tôt pour le dire, commente Marco Danesi, porte-parole du DIS. Si un effet suspensif était accordé, la décision reviendrait au Conseil d’État qui réévaluerait alors la situation.» (24 heures)