«Il a mis mon employée à genoux et en joue»

«J'ai deux mots qui me reviennent en boucle: pourquoi et comment? Pourquoi je dois encore et encore subir cela? Pourquoi le législateur ne fait rien? Et comment est-ce possible?» Lionel Meylan parvient à garder un ton calme, mais on sent l'homme fatigué et dépité. Lui-même dit éprouver «de la rage, de la colère et de l'incompréhension» après le énième braquage de l'une des bijouteries familiales ce mardi matin, le septième en une vingtaine d'années. Il était présent avec trois employés vers 9 h 45 lorsque quatre «clients» ont braqué l'enseigne de la rue des Deux-Marchés. «L'un a sorti une arme de poing. Il a jeté une de mes employés au sol et l'a mise en joue pour qu'elle reste tranquille. Quand on n'a pas vécu ça une fois, on ne peut pas comprendre. Moi-même, je peux encore gérer, mais je pense à mes employés, qui étaient à leur première expérience du genre. Ils ne seront plus jamais les mêmes.»

Course poursuite



Le braquage dure deux minutes selon l'estimation du bijoutier: «Je les ai tout de même sentis désorganisés et stressés».

A peine les braqueurs ont-ils quitté le magasin avec leur butin de montres et de bijoux que Yannick Meylan et son horloger se lancent à leur poursuite: «Ils se sont séparés et nous avons fait de même, en suivant chacun l'un d'eux. Je courais derrière un type le téléphone à la main. Certains citoyens ont même essayé de l'appréhender. J'ai réussi à le suivre jusqu'à l'embouchure de la Veveyse, ensuite il m'a semé dans des bâtiments, mais cela a permis de resserrer l'étau.»

Deux des quatre hommes ont rapidement été arrêtés. Et Yannick Meylan de poster illico sur sa page Facebook des images des caméras de surveillance: «2 sur 4 arrêtés !! Ci-dessous les images des deux derniers à arrêter!!! Voici les BRAQUEURS qui viennent de nous attaquer à @Vevey à 09 h 44». Est-ce bien légal? Il n'en a cure. Il l'avait du reste déjà fait à la suite du braquage précédent.

Il était difficile à Yannick Meylan d'estimer la valeur des biens emportés hier en fin d'après-midi: «Je dois faire l'inventaire. Ce n'est pas énorme. Mais même si c'était rien, pourquoi faut-il que des pères et des mères de famille vivent ça?»

Selon la police cantonale, le dispositif engagé dès l'alerte donnée a été important avec plusieurs patrouilles armées dont la présence n'a pas laissé indifférent. «Quand je suis passé vers 9 h 50 pour me rendre au travail, j'ai vu une employée en pleine crise de larmes et un autre qui la consolait et la rue bouclée par des agents», explique en outre un commerçant voisin.

Le souvenir douloureux de 2015



De nombreux Veveysans ont eu la même réaction dépitée que Yannick Meylan sur les réseaux sociaux: «Encore??», poste l'un d'eux.

Le braquage de 2015, déjà à la rue des Deux-Marchés, avait particulièrement marqué les esprits: les malfrats avaient violemment agressé Lionel, le papa, et donné lieu déjà à l'époque à une course poursuite à pied dans Vevey. C'était alors l'autre fils Meylan, Julien, qui était parvenu à maîtriser l'agresseur de son père.

Aujourd'hui, Yannick Meylan se dit déterminer à ne pas se laisser intimider. «Mais je suis fatigué. Et il va falloir repartir dans d'interminables procédures judiciaires. Nous venions à peine de terminer celles du dernier braquage.»

(24 heures)