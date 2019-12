Il faudra encore de l’or blanc avant l'or des Jeux

«Il neige!» En tout autre mois de décembre, le constat rassuré de Bertrand Croisier serait d’une banalité sans nom. Mais, à 16 jours des Jeux olympiques de la jeunesse Lausanne 2020 (JOJ), le président du Ski Club des Diablerets est tout particulièrement suspendu au bon vouloir de la météo. Tout avait bien commencé dans les Alpes vaudoises: «On a eu des conditions merveilleuses le week-end du 14 décembre. Puis une semaine de fœhn. La nuit, il a fait jusqu'à 13 degrés», raconte Bertrand Croisier, également sport manager pour Les Diablerets dans le cadre des JOJ.

Depuis dimanche, la neige a redonné un air de fête aux stations. «Nos hôtes auront un Noël blanc, confirme Sergei Aschwanden, directeur de Porte-des-Alpes (Bex, Villars, Gryon, Les Diablerets). Deux tiers du domaine skiable sont ouverts. Le reste le sera pour Noël, à l’exception des retours en station.» Leysin et Les Mosses devraient également pouvoir ouvrir la quasi-totalité de leurs pistes.

Les nouveaux canons de Chaux-de-Mont ont pu tourner ces dernières semaines et le site des JOJ est presque prêt annonce le directeur de Télé-Leysin-Les Mosses-La Lécherette, Jean-Marc Udriot. Le manteau neigeux constitué résistera-t-il jusqu’au 10 janvier? À cette date, les épreuves de ski alpin et de ski-alpinisme des JOJ débuteront aux Diablerets et à Villars. «Dire que nous ne sommes pas inquiets serait un mensonge, réagit Bertrand Croisier. Ce début d’hiver a été particulier: il n’y a pas eu de grosse période de froid permettant de fabriquer de la neige. Tout est OK pour les touristes, mais les exigences sont plus élevées pour l’organisation de grandes compétitions.»

Lire aussi: Les athlètes des JOJ top-modèles d'un jour

Même constat du côté de Villars: «Il manque de la neige: des précipitations ou assez de froid pour en produire», note Sergei Ascwhanden. Et si la météo n’est pas de la partie? «Les organisateurs des JOJ n’ont pas prévu de plan B», commente sobrement l’ancien judoka. Le directeur général de Lausanne 2020, Ian Logan, confirme. «Les compétitions se dérouleront sur les sites désignés. Je suis confiant. Il reste deux, voire trois semaines selon les stations. Toutes sont équipées pour l’enneigement technique. Et, surtout, toutes ont à cœur que ces Jeux soient une réussite.»

Les cieux entendront-ils l’inoxydable optimiste du directeur? Aux Rousses et à la vallée de Joux (ski nordique), on ne cède pas à la panique, malgré le redoux, le vent et la pluie qui ont lessivé les pistes ce week-end. Les chutes de neige de dimanche soir n’ont permis d’ouvrir que quatre pistes, lundi, sur le domaine franco-suisse Dôle-Tuffes, géré par la station des Rousses. Sur son stade des Tuffes, elle compte sur les canons à neige et le snowfarming, pour assurer les épreuves. «Sauf s’il devait pleuvoir durant quinze jours! Mais on a les réserves d’eau pour faire de la neige d’autant qu’il fait assez froid la nuit», relève Bénédicte Vandelle, attachée de presse.

Pour l’instant, son souci va plutôt au parcours de la flamme olympique, qui débarque aux Rousses le 3 janvier avant d’être livrée à la vallée de Joux le lendemain. «Le relais doit se faire sur les pistes de ski, mais on est entrain d’étudier un plan B par la route.»

Dominique Rochat, coordinator event des JOJ à la vallée de Joux, se refuse à tout catastrophisme. «Lundi matin, le fond de la vallée était vert, mais le froid arrive. La neige arrive souvent début janvier, comme c’était le cas l’an dernier. Et nous avons aussi des canons et des réserves d’eau et de neige pour faire les pistes de ski nordique, s’il fait assez froid», explique le Combier, en rappelant qu’aux Grandes-Roches, le premier entraînement n’aura lieu que le 16 janvier. «On a donc encore de la marge.»