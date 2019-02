Ils bichonnent leurs luges comme ils bâtissent leurs chalets, en famille

Tout jeune retraité qu’il est, Bruno Morerod continue à dévaler la piste de luge des Diablerets. Le vétéran a commencé jeune: «Quand nous étions gamins, mon père nous avait fabriqué nos luges, comme beaucoup d’habitants à l’époque. Avec cinq enfants, il a eu du boulot!» Ce travail est redevenu une tradition dans l’entreprise que l’Ormonan a créée avant de la remettre à son fils Joël. À la construction et la rénovation de chalets, les Morerod ont ajouté la fabrication de luges il y a quelques années.

«Ces luges sont vraiment adaptées à la piste des Diablerets, longue et peu pentue»

«Nous accueillons chaque année des compagnons dans l’entreprise, raconte Bruno. Nous voulions qu’ils puissent repartir avec quelque chose d’emblématique de la région. Notre atelier est situé tout près de la piste de luge. L’idée était toute trouvée.» Joli souvenir de la vallée, cet objet est aussi une bonne occasion de se frotter à de nombreux aspects du métier, à petite échelle: «On utilise des techniques de charpenterie, comme l’assemblage avec tenons et mortaises. Le bois utilisé pour les patins est cintré, ce qui ne se pratique plus beaucoup. La finition s’apparente à du travail de menuiserie…» énumère Joël.

Amoureux d’artisanat traditionnel, les Morerod travaillent à l’ancienne, avec de la matière première suisse. La première étape consiste à coller un «feuillet» de frêne, composé d’une dizaine de fines couches de bois. Il est ensuite placé sur un gabarit incurvé et maintenu en place 48 heures pour lui donner la courbure des lugeons. Les autres pièces sont préparées en parallèle avant le montage final du bolide. «On utilise du frêne parce qu’il donne plus de souplesse et rend les luges très maniables», précise Joël.

L’engin est ensuite complété à l’aide de patins synthétiques, similaires aux semelles des skis et des snowboards: «Les patins en fer ont tendance à coller lorsque la neige est trop froide. Avec ces luges, vous n’avez jamais besoin de pousser, assure Bruno. Elles sont vraiment adaptées à la piste des Diablerets, longue et peu pentue.»

Cinq ou six par année

Il faut une dizaine d’heures de travail pour terminer un engin, estime Bruno Morerod. «Pour autant qu’on en fasse une petite série, ce qui ne permet de gagner du temps à chaque étape.» Depuis quelques années, l’entreprise en assemblait cinq à six par année. «Cet hiver, on arrivera à une dizaine et l’hiver prochain, on fera sans doute le double, précise Joël. C’est un peu paradoxal: c’est un travail intéressant pour nous, car il nous donne un peu de boulot à l’atelier, lorsque la météo ne nous permet pas de travailler à l’extérieur. Mais les luges devraient être prêtes au début de l’hiver. On doit faire un peu de stock pour prendre de l’avance sur l’année suivante.»

Le prix de ces «Rolls» des neiges? «On donne un prix de base de 650 francs», répond Bruno. Chaque client peut ensuite choisir différentes options: patins en fer ou à farter, placet textile ou en cuir. C’est une nouveauté cet hiver, il est désormais possible de s’asseoir sur un placet en peau de vache ou en cuire végétal, taillé par un artisan de Corbeyrier, Christophe Seewer. «On cherche vraiment à travailler avec des produits régionaux. On voulait rester dans le district d’Aigle», ajoute Bruno. Chez les Morerod, chaque engin est unique et personnalisable à l’envi. «On ne les vendra pas aux magasins de la station; on cherche avant tout à avoir un contact avec le client.» (24 heures)