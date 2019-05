Ils manifestent pour faire partir la syndique de Vevey

Des sifflets, des slogans: «Intimidation, menace, ça suffit!» Devant l’Hôtel de Ville de Vevey, 60 manifestants ont réclamé lundi soir la démission de la syndique écologiste Elina Leimgruber. Et aussi celle du municipal PLR Étienne Rivier. Ce coup de sang était provoqué par l’envoi de deux commandements de payer de 1 million de francs chacun aux municipaux Vevey Libre Michel Agnant et Jérôme Christen, suspendus et sous enquête pénale pour violation du secret de fonction. Au terme de ce rassemblement, non autorisé, car annoncé trop tard, mais pas interdit, il était question d’organiser chaque lundi soir un «pot de départ anticipé» jusqu’à ce que démissions s’ensuivent.

Le contexte de ce mouvement, c’est l’affaire du municipal socialiste Lionel Girardin, lui aussi suspendu, poursuivi pour gestion déloyale et abus de confiance alors qu’il était à la tête de la Fondation Apollo, active dans l’aide au logement. «Jérôme Christen et Michel Agnant étaient des lanceurs d’alerte. Ils sont victimes d’un renversement pervers», lâche une des organisatrices, Sevilay Moura, une Veveysanne hors parti. Dans le groupe se trouve Werner Riesen, conseiller communal et député UDC, qui dénonce une atmosphère de «jardin d’enfants», ou Marie Moya, conseillère communale, ancienne Verte devenue indépendante: «On se sent dépossédés de notre ville», lâche-t-elle. Alain Gonthier, conseiller communal de Décroissance Alternative, parti qui avait déjà appelé dimanche à la démission de la syndique, salue un rassemblement «citoyen».

Dans la journée, le PLR avait volé au secours de «son» municipal, Étienne Rivier, mais aussi de la syndique, écologiste: «Laissons la justice faire son travail dans le traitement de ces affaires.» Le parti appelle au calme, «jusqu’après la Fête des Vignerons». La Municipalité, formée de ces deux élus et de deux édiles désignés par le Conseil d’État, Jacques Ansermet (PLR) et Michel Renaud (PS), veut montrer qu’elle agit pour «défendre les intérêts de la commune».

Elle explique avoir demandé à «toutes les personnes concernées» de signer un document qui interrompt la prescription en vue d’éventuels dommages-intérêts. «Certaines demandes sont restées sans réponse», relève-t-elle: Michel Agnant et Jérôme Christen ont refusé. «Le fait de signer ces documents n’entraîne en aucun cas une reconnaissance de responsabilité.»

Et ces montants de 1 million de francs qui choquent une partie des Veveysans? Ils représentent «le maximum envisageable des prestations en dommages-intérêts qui pourraient être mis à la charge de l’une ou l’autre des personnes concernées», assure la Municipalité. Qui risque de faire face à des manifestations récurrentes. (24 heures)