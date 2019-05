Ils vident l'extincteur dans la salle de gym

Si l'on exclut l'entrée par effraction, les coupables ont fait comme à la maison. Les vandales qui ont pris possession de la salle de gym de Subriez, à Vevey - rue Rolliez, à deux pas de l'hôpital du Samaritain - ont allumé les lumières, monté les stores, ouvert les fenêtres et tranquillement fait la fête dans la nuit de samedi à dimanche, sans être dérangés.

Les indélicats ne sont pas repartis sans laisser quelques petits souvenirs, notamment des paquets de chips ou de cigarettes et autres joints trouvés à même le sol. Ils ont fait plus fort encore en dispersant l'entier du contenu d'un extincteur à poudre et le bac de magnésie, principalement au premier étage. C'est donc des locaux chaotiques qu'a découverts l'équipe de football féminine venue s'entraîner dimanche matin. Pour atteindre les traces de mousse, giclée jusque sous le plafond, l'équipe d'entretien intervenue lundi et mardi a dû monter un échafaudage.

«Heureusement qu'ils n'ont vidé qu'un extincteur sur les trois installés», ironise Piotr Wiacek, chef du Service des sports de la Ville. La salle, à disposition des écoles et des sociétés locales, a tout de même dû être fermée durant deux jours. «Les activités ont été déplacées aux Galeries du Rivage, reprend le chef de service. Les écoles pourront revenir à Subriez dès ce mercredi.» Une plainte pénale contre X a été déposée. (24 Heures)