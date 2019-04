Inquiétudes autour du futur «Suisse Resort» d’Aigle

Le chantier du «Suisse Resort», sur les ruines de l’ancien Café Suisse d’Aigle, au coin des rues de la Gare et de Margencel, face à la poste, va bon train. Commencé il y a quelques mois, il doit être achevé à l’automne 2020. Une immense banderole en fait la promotion, mettant en avant la présence d’un restaurant, surtout de 56 appartements à la location (contre 62 lors de l’enquête publique). Mais rien concernant la vocation du bien dévolu à l’origine à du logement de courte durée, de type apparthôtel. «C’est en effet ce qui était majoritairement prévu à la base, soit les deux tiers. Or là, aucune info. Ou plutôt une autre info», note Marc-Olivier Drapel.

Le conseiller communal PLR a donc développé une interpellation jeudi à destination de la Municipalité. L’élu rappelle déjà que le parlement aiglon a validé en 2016 la vente d’une parcelle communale contiguë à celle du «Suisse» pour pouvoir y ériger le futur immeuble. Prix fixé? 242'000 francs. «Assorti d’un supplément de 343'000 francs en cas de non-respect de l’obligation d’exploitation de type hôtelier, à raison de deux tiers du volume construit», précise, et c’est important, Marc-Olivier Drapel. La mention figure dans le préavis. Les actes ont été signés après approbation du Conseil communal. «Nous avons soutenu cette opération car la commune manque cruellement de capacité hôtelière», a expliqué jeudi le syndic, Frédéric Borloz. L’hôtellerie est en effet le parent pauvre – une trentaine de chambres – de la commune de 10'000 habitants qui se développe à vitesse grand V. Aigle attire de plus en plus d’entreprises, sans compter la présence en ses murs du Centre mondial du cyclisme, qui abrite lui-même l’Union cycliste internationale.

«Le bâtiment devra compter des locations de chambres de type hôtelier. Sinon, on ne se laissera pas faire»

Acheteur de la parcelle communale, la société aiglonne Tobo l’a à son tour cédée à un tiers, le Groupe Mutuel. «Nous n’en avons pas été informés, mais quoi qu’il en soit, le bâtiment devra compter des locations de chambres de type hôtelier. Sinon, on ne se laissera pas faire», poursuit le syndic. Depuis, rumeurs, inquiétudes d’Aiglons et doutes alimentent le sujet en ville. À tel point que la Municipalité à écrit au propriétaire «il y a plusieurs semaines et sans réponse de sa part», précise l’édile.

Sur proposition de Marc-Olivier Drapel, une écrasante majorité d’élus a voté une résolution enjoignant la Municipalité à faire respecter «le projet… pour permettre la création de lits hôteliers». À défaut, l’Exécutif doit obtenir le versement des 343'000 francs. À l’issue du Conseil, en petit comité, Frédéric Borloz a fait part de sa forte détermination: «La possibilité de mettre le propriétaire en demeure existe. Nous analyserons, s’il le faut, l’éventualité de faire cesser le chantier.»

Le propriétaire, qui indique que «la proportion dans la nouvelle mouture d’apparthôtel est encore à l’étude», plaide l’apaisement. Une rencontre entre les deux parties sera organisée en urgence ces prochains jours. En attendant, l’assureur l’affirme: «Le Groupe Mutuel respectera l’acte de vente notarié et contresigné par le Registre foncier de l’Est vaudois.» (24 heures)