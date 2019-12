Isenau appartiendra aux Ormonans

Le délai pour réunir les fonds nécessaires à la résurrection d’Isenau sera encore repoussé. Le groupe Isenau 360° – qui pilote le dossier depuis un an – annonce qu’il se laisse jusqu’au 31 décembre 2021. La télécabine à l’arrêt depuis 2017 passera donc au moins un 5e et un 6e hiver à quai. Les derniers rebondissements l’expliquent en partie: le plan d’affectation du secteur, toujours contesté au Tribunal fédéral, ne respectait pas les limites de protection de marais d’importance nationale. Le groupe de travail précise que, «bien que ce plan ne concerne qu’indirectement la télécabine, les conséquences au niveau procédural ne sont pas connues».

À ces aléas s’ajoute la volonté d’ Isenau 360° de revoir le principe d’exploitation. C’est l’option d’une coopérative qui est désormais privilégiée. «Elle sera propriétaire des installations. L’exploitation sera confiée à Télé Villars-Gryon-Les Diablerets», précise Philippe Gallaz, chef de file d’ Isenau 360° . Pour s’offrir un bout du domaine, il en coûtera entre 200 et 500 fr. par part.

Du côté de TVGD, on salue l’avancée dans ce dossier et on confirme l’intérêt à exploiter le domaine. «Mais il reste à déterminer qui couvrira un éventuel déficit», réagit le directeur, Christian Dubois. Un récent rapport financier réalisé par Laurent Vanat, le même expert qui avait conclu à un déficit chronique de 200'000 francs de l’ancienne mouture du projet, conclut à la viabilité d’Isenau... sous condition. «La principale est que nous devrons augmenter nos fonds propres», explique Philippe Gallaz. Les 3,5 millions de francs initialement n’y suffiront pas.

«Nous avons pour but de réunir 500'000 à 1 million de francs supplémentaires. Ce montant nous permettra d’assurer le fonctionnement du domaine et de faire face aux années difficiles, explique Philippe Gallaz. Isenau devra «tourner» financièrement sans couverture de déficit de la Commune.»

En parallèle, l’étude pour la reconversion du restaurant d’Isenau en «écocentre» (4 à 5 millions de francs) va de l’avant. «Nous sommes en contact avec plusieurs partenaires privés dans ce but.»