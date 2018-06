Isenau: l’accord entre élus et opposants est à l’eau

Rebaptisé «diktat» à l’initiative du conseiller communal Alexandre Borghi (soutenu par 17 collègues) et modifié en plusieurs points par les élus fin mai, le projet de convention qui devait conduire à la levée des dernières oppositions à la reconstruction de la télécabine d’Isenau n’a pas trouvé grâce aux yeux des opposants. La famille Anex l’a fait savoir à la Municipalité d’Ormont-Dessus en date du 20 juin et dans le délai qui lui était imparti.

Dans leur lettre, les propriétaires d’une résidence secondaire sise à proximité du domaine skiable relèvent que «la convention établie et acceptée par la Municipalité avant la séance du Conseil communal forme un tout. Les amendements que nous avions proposés (…) sont sans objet et caducs suite au vote final de l’organe législatif». Les auteurs de l’épître reviennent également sur la teneur des débats du Conseil du 25 mai, reproduisant les propos d’un élu: «Soyons stratèges, et si la famille Anex refuse la dernière proposition non négociable que la Commune leur fait, ce seront eux les fossoyeurs (…) et nous qui garderons la tête haute.» En refusant de ratifier l’accord, les opposants estiment ainsi «répondre à la volonté clairement exprimée par la majorité du Conseil. (…) L’organe législatif a balayé toute convention. Il n’existe plus qu’un diktat.»

Référendum caduc

La décision des opposants aura diverses conséquences. D’abord sur le référendum contestant l’acceptation de la convention par le Conseil communal. Désormais sans objet, ce référendum devrait passer à la trappe. La Municipalité devra déterminer si c’est à elle ou au comité référendaire de renoncer à la procédure. «Nous allons demander un avis de droit, signale le président de ce comité, Philippe Treyvaud. Nous avons jusqu’au 12 juillet pour décider de la suite à donner.»

Sur le calendrier du renouvellement de la télécabine, ensuite. Le refus de signer des opposants annonce le dépôt d’un recours auprès de la Cour cantonale. Or, la Municipalité doit entre autres présenter un permis de construire et un plan partiel d’affectation valables pour prétendre à une aide cantonale, cet automne.

Sur l’accès routier à Isenau, enfin. Dans leur courrier, les opposants somment (sic) les autorités ormonanches de veiller au strict respect des servitudes existantes, à savoir une utilisation purement agricole et pastorale de la route, telle que définie à sa construction. Tout trafic touristique (et notamment l’accès au restaurant d’Isenau) serait dès lors proscrit, selon l’interprétation des opposants. Les juges devront vraisemblablement statuer sur ce point. (24 heures)