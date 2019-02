Jeunesses campagnardes en piste aux Diablerets

C’est l’année des nouveautés aux Diablerets. Non contente d’avoir vu s’envoler une toute nouvelle télécabine en début de saison, la station accueille pour la première fois le camp de ski annuel de la Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes (FVJC). De vendredi à dimanche, la rencontre marquera un double anniversaire: le 100e de la faîtière (notre édition du 28 janvier) ainsi que le 10e de la Jeunesse locale, qui organise l’événement.

«Il s’agit du plus petit événement de l’année pour la FVJC», précise Maylin Durgnat, présidente du comité d’organisation. «Petit» est une notion relative: le budget avoisine les 180 000 fr. et plus de 600 membres issus de 115 sociétés sont d’ores et déjà inscrits aux compétitions sportives du week-end. Plus de 1200 personnes sont attendues sous la cantine érigée devant la Maison des Congrès. La Jeunesse ormonanche travaille d’arrache-pied pour préparer l’événement: «Depuis deux semaines, c’est du temps plein, réagit Maylin Durgnat. La fédération nous a demandé de ne pas faire quelque chose de gigantesque pour le 100e anniversaire, mais de meilleure qualité. Ce qui nous met la pression.»

Dortoir éphémère

Jeudi, les organisateurs terminaient de transformer la Maison des Congrès en dortoir géant. Pour la station, la venue de cette foule est une aubaine: «Nous travaillons au maximum avec les commerces locaux», poursuit la présidente. À la laiterie du Petit Diable, Corinne Morerod confirme: «On nous a commandé cent planchettes apéros par jour et nous livrerons 70 kg de fromage, rien que pour les pâtes du chalet.» La commerçante est acquise à la cause: «Nos trois enfants font partie de la Jeunesse des Diablerets.»

Même les hébergeurs profitent des retombées: «Plusieurs personnes m’ont dit que plus rien n’était disponible aux Diablerets», note Maylin Durgnat. Et Patrick Grobéty, directeur de l’Hôtel Les Sources et président des hôteliers des Diablerets d’ajouter: «Tous les jeunes ne dormiront pas à «l’Hôtel de la Maison des Congrès». J’ai loué une quinzaine de chambres, mais c’est tout ce que j’avais à leur proposer, l’hôtel étant déjà bien rempli les week-ends. C’est lors de ce genre d’événements qu’on voit qu’il manque des lits dans la station.» (24 heures)