Juste Olivier chante Taveyanne depuis 150 ans

«En attendant le jour de nous mettre en ménage, dansons sur nos alpages et chantons tour à tour en attendant le jour. Notre salle de bal est la verte pelouse…» À travers son œil romantique, Juste Olivier découvre en 1869 les festivités de la mi-été de Taveyanne. Le poète, qui séjourne alors dans son chalet gryonnais, ne peut retenir son enthousiasme: il compose la bagatelle de 24 quatrains pour vanter ces frivolités. Son hymne (voir la vidéo ci-dessous) continue de faire vibrer les belles toitures en tavillon de l’alpage cent cinquante ans après. Chaque premier dimanche d’août, sans exception, on y reprend cette chanson dans son intégralité. Quelques strophes apparaissent également cet été au programme de la Fête des vignerons, comme à chaque édition.

Si la plupart des villages de montagne ont leur mi-été, celle de Taveyanne (du 1er au 4 août) est sacrée et attire quelque 500 personnes. En 1969, pour le 100e anniversaire, le journaliste de la «Feuille d’avis de Lausanne» dénombrait même «600 voitures, dont de nombreuses à plaques étrangères»! «C’est clairement Juste Olivier qui lui a donné ses lettres de noblesse, salue Pierre-Sam Ravy. Certains connaissent même par cœur les 24 strophes.» Le Gryonnais et cinq de ses concitoyens publient ces jours-ci un livre sur leur commune (lire encadré).

L’ouvrage consacre un large chapitre à l’alpage. Il raconte comment l’abbaye de Saint-Maurice l’achète progressivement au XIIIe siècle et comment les Gryonnais y deviennent de simples locataires: au XVe siècle, ils doivent payer à l’abbé «100 florins et 250 livres de bon fromage» pour y faire paître leurs bêtes. On s’arrête aussi sur l’incendie qui détruisit 36 chalets et 68 autres au village de Gryon. La «montagne bien entretenue» que décrit le poète Eugène Rambert en 1871 a peu changé. Elle s’est progressivement détournée de sa vocation agricole dans les années 1950, pour accueillir les premiers vacanciers. «Au début, une clause spécifiait que les écuries devaient être maintenues, poursuit Pierre-Samuel Ravy. Mais, depuis, Gryon a investi dans une infrastructure commune et ces écuries ont été transformées.»

La soixantaine de petits chalets a malgré tout subi peu de modifications. Et pour cause: la frénésie immobilière, qui voit le hameau gryonnais de l’alpe des Chaux sortir de terre dès 1968, incite à créer une réserve à Taveyanne. Ce sera chose faite le 23 juin 1970, avec le concours de la Ligue vaudoise pour la protection de la nature, devenue depuis Pro Natura.

La mi-été est, elle aussi, restée la même. On vient toujours écouter le culte et la chanson de Juste Olivier et danser le picoulet. «C’est un moment hors du temps, émouvant», décrit Nicole Rahmé, coauteur du livre. L’origine de cette fête se perd dans la nuit des temps. «Les troupeaux étaient à l’époque regroupés en «trains», un berger s’occupant des bêtes de plusieurs propriétaires. Ceux-ci montaient à l’alpage au milieu de l’été pour peser la production laitière et répartir les denrées – fromage, beurre ou serré», explique Éric Dragesco. On en profitait pour ravitailler les «bouèbes». Le rendez-vous économique devint vite l’occasion de festivités endiablées. «C’était aussi l’occasion pour les jeunes filles du village de monter retrouver les garçons qui séjournaient à l’alpage», ajoute Évelyne Moreillon. «Cette fête est à l’origine de pas mal de couples», sourit Nathalie Liechti.

