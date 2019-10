L’ASD ne passera pas sans mal sur les terrains privés

À peine dessiné, le projet est déjà contesté. Présenté fin septembre au Conseil communal d’Ormont-Dessus, le prolongement de 600m du tracé de l’Aigle-Sépey-Diablerets jusqu’au plat des Isles promet de diviser. Par 25 voix contre 10, les élus ont toutefois largement encouragé leur Municipalité à aller de l’avant dans l’étude de cette desserte. Envisagée par les TPC, elle est devisée à 17,5 millions de francs, financés à 100% par la Confédération dans le cadre du fonds d’infrastructure ferroviaire.

«Il s’agit d’un vote d’intention, mais le résultat est net; le mandat qui nous est donné est clair», relève Christian Reber qui n’a jamais caché ses doutes dans ce dossier. «Je crains que ce prolongement ait un gros impact urbanistique sur le village. Mais l’avenir de ce projet ne doit pas reposer uniquement sur l’Exécutif: comme son nom l’indique, il est là pour exécuter. De plus, les TPC ont fait de gros efforts pour adapter le projet, par exemple avec une meilleure intégration de la nouvelle gare, semi-enterrée et végétalisée.» L’édile n’en redoute pas moins les futurs blocages et la perspective d’un «Isenau 2». La dizaine de propriétaires fonciers sera difficile à convaincre: «Selon les premiers contacts que j’ai eus, ils semblent déterminés», confirme-t-il.

«Absurde», «inutile»

«Incompréhensible», «absurde», «inutile»… Les riverains contactés ont un avis tranché sur la question. «Je ne vois vraiment pas ce que ça peut apporter. Pour quelques skieurs, trois mois par année, on va amener les touristes en dehors du village, loin des commerces…», estime Gérard Huck, dont l’entreprise de menuiserie jouxte le tracé envisagé. Son voisin Charles Bovy est du même avis: «Je suis bien sûr pénalisé puisque le train passera sous mes fenêtres. Mais au-delà de mon intérêt personnel, je m’interroge pour la station qui va se retrouver coupée en deux, tout cela pour quelques centaines de mètres. C’est une aberration.»

Sous couvert d’anonymat, le propriétaire d’une parcelle de 1800 m2 dénonce un manque de transparence de la part de l’exploitant. «Nous avons dû approcher les TPC après avoir entendu parler du projet dans «24 heures» en 2017. On nous dit qu’il ne coûtera rien à la Commune, mais aussi que les TPC ne prendront en charge que la partie ferroviaire. Qui payera pour les aménagements annexes, comme la route qui devra être créée dans ce secteur? Pourquoi les conseillers communaux n’ont pas posé de questions à ce sujet?» L’Ormonan peine par ailleurs à croire à la rentabilité de ce projet. Autre argument avancé par les potentiels opposants, déjà mis en avant lors de la construction de la télécabine de Meilleret dans ce même secteur: le plat des Isles ne porte pas son nom par hasard, endroit notoirement exposé aux inondations.

Directeur des TPC, Grégoire Praz indique que la réflexion autour du projet tient compte de cette situation, «qui ne devrait pas poser de soucis techniques». Un tel investissement pour inciter quelques skieurs à monter en station par le moins rentable des trains des TPC en vaut-il la chandelle, s’interrogent les riverains? «Ce que j’essaie de faire comprendre, c’est que ce n’est pas que la télécabine qui profitera de cette desserte. La gare envisagée est à la même distance du centre du village que l’actuelle; on couvrirait ainsi l’ensemble de la localité. Elle permet en outre d’amener les voyageurs en plein dans la zone de loisirs – hôtels, centres sportifs… De nombreux grands projets sont envisagés là.» La présence d’une gare serait-elle de nature à aiguiser l’appétit d’éventuels investisseurs? «C’est en tout cas un argument, répond Grégoire Praz. On le constate en tout cas à Champéry, la gare construite près de la télécabine (ndlr: en 1991) a permis de desservir une autre partie du village et est devenue la halte principale de la station.»