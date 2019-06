L’Avançon s’apprête à éclairer 1700 foyers de plus

L’usine de la Peuffeyre illumine plus de 20 000 foyers. Celle de Sublin, 9000 de plus. S’y ajoute la production de la Saline de Bex (3000). Les deux premiers exploitants – respectivement Romande Énergie et les Forces motrices de l’Avançon (FMA) – ont décidé de joindre leurs forces pour valoriser plus à fond le potentiel de la rivière bellerine. Évoquée depuis plusieurs années, la centrale au fil de l’eau du Glarey est à l’enquête depuis mardi.

D’une puissance de 1,67 MW, la future usine doit fournir l’énergie nécessaire à quelque 1700 ménages, soit une production annuelle de 6,8 GWh. C’est bien plus que les chiffres articulés en 2017, qui annonçaient une production de 4 GWh. Et pour cause: «Le projet mis à l’enquête reprend celui présenté à l’époque ainsi que celui d’Immo Hydro», indique Michèle Cassani, responsable communication et médias pour Romande Énergie. La petite société bellerine turbine les eaux de l’Avançon depuis 1982. En 2017, son propriétaire Daniel Hubert avait mis à l’enquête un projet d’agrandissement, qui aurait dû lui permettre de faire passer sa production de 1,5 à 3,5 GWh par an. Pro Natura Vaud s’y était opposée, exigeant des exploitants une meilleure coordination des projets sur «une rivière qui paie déjà un lourd tribut à la production électrique».

Selon Romande Énergie, la réflexion a eu lieu: «Le nouveau projet a été présenté à Pro Natura et au WWF en mars et des discussions sont en cours avec ces associations pour définir le périmètre des mesures de compensation.»

Si elle se réalise, cette centrale sera la 4e et dernière sur le tracé de la rivière. La densité de l’habitat et le faible dénivelé en aval rendent peu probable la création d’une nouvelle usine. En amont, reste à réaliser le projet porté par la Saline de Bex. L’entreprise a obtenu fin 2018 le permis de construire qui lui permettra de porter sa production de 10,5 à 15,7 GWh. L’Avançon livrera alors son plein potentiel: un total de 130 GWh par an (24 heures)