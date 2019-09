L'Entente Aiglonne se fend d'un journal satirique

«Merci aux personnes trop sensibles de s’abstenir de lire ce journal.» Comme cet avertissement et son titre l’indiquent, le «Moulin à Poivre» cherche à piquer. En début de semaine, l’Entente Aiglonne a édité et distribué en tous-ménages le premier numéro de son journal. Labélisée «Spécial Braderie», la publication se veut humoristique, explique Marcel Jacques Bacca, président de l’Entente Aiglonne. Sur le modèle de «L’Ergot», journal satirique qui pimente la vie aiglonne à chaque Braderie? «Oui, mais de meilleure qualité», affirme le conseiller communal.

Sur quatre pages, l’Entente dénonce tous azimuts: arrêts de bus, rénovation de l’ancienne Maison de Ville, projet de halle événementielle aux Glariers, affaire des jetons de présence touchés par la Municipalité… Les grands dossiers communaux sont passés à la moulinette à grand renfort d’ironie et d’informations non vérifiées (la piscine d’Aigle perdrait par exemple chaque jour 50'000 l d’eau par jour en raison de fuites, alors que ce sont 35'000 l qui sont injectés pour compenser fuites et évaporation). Le syndic, conseiller national et président des TPC Frédéric Borloz est qualifié sardoniquement de «surhomme» et accusé de ne pas accorder suffisamment de temps à sa commune. Le PS ferait le lit de la Municipalité à majorité PLR.

La périodicité de l’œuvre n’est pas fixée et «dépendra des dossiers communaux». «Clin d’œil piquant à la vie politique aiglonne», selon Marcel Jacques Bacca, «ce journal est le seul moyen pour nous de nous faire entendre. Les courriers de lecteurs que nous rédigeons sont censurés.» Suite à une consultation avec son service juridique, la rédaction de «24 heures» a en effet récemment refusé de publier une lettre d’Anne Croset, membre de l’Entente. Ce courrier contenait selon l’avis de la rédaction des propos potentiellement diffamatoires et des accusations graves, sans en apporter la preuve. La rédaction de «24 heures» est juridiquement responsable de tout ce qui est publié dans ses colonnes, y compris les propos publiés dans le Courrier des lecteurs. Le «Moulin à Poivre» vise aussi à témoigner du fait que «la Municipalité en place ne supporte pas la contradiction. Mais nous voulons le faire sur le ton humoristique», poursuit l’élu.

«De la déconstruction»

Objectif raté, réagit Cyril Zoller (AlternativeS-Les Verts): «Au contraire, ce journal me fait mal au cœur. Quelle image pour notre vie politique! Il soulève des points pertinents, mais il est dans la déconstruction perpétuelle, ne propose aucune solution…» Claudio Mariano (PS), dont le parti est durement visé, préfère ne pas s’appesantir sur le contenu: «Cela ne me surprend pas, venant de l’Entente. C’est conforme à leur fonctionnement au sein du Conseil communal. Ils reviennent sur des objets pour lesquels ils ont déjà obtenu des réponses.» Un conseiller d’ajouter d’ailleurs, sous couvert d’anonymat: «En lisant ça, on a l’impression d’être face à une vieille concierge aigrie qui ressasse les mêmes histoires.» Le PLR Eric Cottier est également virulent: «Est-ce que cette publication se veut vraiment humoristique? Est-ce qu’ils se réfugient derrière le côté satirique, en parallèle à «L’Ergot»? Quoi qu’il en soit, un parti ne devrait pas éditer un tel document.» L’UDC Didier Badan est plus positif: «Le ton est drôle et il a le mérite de faire sortir des vérités – comme la mention de la halle des Glariers à 25 millions de francs – dont «L’Ergot», devenu un peu pathétique, ne parle pas.» De son côté, le syndic, Frédéric Borloz, ne fait aucun commentaire sur cette publication.