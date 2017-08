L’Espace Santé, petit frère de l’Hopital unique

Tout en longueur, relativement plat et segmenté en plusieurs ailes transversales sur un axe horizontal. Sur la maquette, l’air de famille est évident entre l’Hôpital Riviera Chablais (HRC) et son futur voisin, l’Espace Santé Rennaz. Ce petit frère, qui réunira à l’horizon 2019 quelque 18 services parahospitaliers sur trois niveaux et 13'000 m2, prendra place sur une large parcelle située au sud de son aîné, actuellement en construction.

«Il s’agit d’un complément naturel à l’hôpital», selon Pierre Loison, président du comité d’Espace Santé Rennaz. L’inauguration des deux complexes est du reste prévue simultanément, en juin 2019. Pour rappel, le HRC accueillera une centaine de professionnels et 300 lits, pour un budget total de 330 millions de francs.

Le premier coup de pioche de l’Espace Santé sera donné ce lundi. Les travaux seront menés par l’entreprise Steiner, qui a aussi le mandat du HRC, sur la base des plans du bureau montheysan Bonnard Woeffray.

Des cabinets à la crèche

Le lieu est voué non seulement aux usagers du HRC, mais aussi à la population du Chablais en général. Il réunira des cabinets médicaux, un centre médico-social, un centre de médecine dentaire et de stomatologie, des policliniques psychiatriques de la Fondation de Nant, une crèche, une antenne de la Fondation Asile des Aveugles, «ainsi qu’une pharmacie, fruit d’une collaboration de deux associations des pharmaciens de la Riviera et du Chablais vaudois et valaisan».

Le nouvel espace accueillera également la direction du Réseau Santé Haut-Léman (RSHL), un centre de formation médicale, des chambres de garde ainsi que des logements pour les stagiaires et le personnel du futur hôpital.

Le budget de 46 millions provient de fonds 100% privés. La Fondation de Nant, qui participe à hauteur de 23% (10,5 millions), sera propriétaire de son aile de bâtiment. Elle y concentrera ses activités chablaisiennes, aujourd’hui éclatées dans la plaine. Quatre autres fondations de soutien aux hôpitaux assurent les trois autres quarts de la facture (35,5 millions) et loueront l’essentiel des locaux au HRC.

La mise à l’enquête de l’Espace Santé à l’été 2016 avait débouché sur deux oppositions, rapidement levées après discussion avec les deux riverains. «Deux oppositions pour un aussi grand projet, c’est très peu, analyse le syndic de Rennaz, Charly Monnard. Cela est probablement dû aux discussions préalables avec la Commune et aux informations fournies aux habitants. Une population qui a su faire preuve de compréhension, quand on sait que le volume construit entre l’hôpital et l’Espace Santé est supérieur à tout le bâti du village!»

La principale crainte était que l’Espace Santé n’écrase trop le quartier attenant. Appel entendu: le bâtiment sera plus bas d’un étage par rapport à l’hôpital. La «bonne collaboration» entre les porteurs du projet et la Commune s’est également traduite par un échange de parcelles qui a permis à Rennaz de réaliser une aire de jeu et de sports dans le prolongement de l’emplacement du centre.

Âpre concurrence en Valais

En attendant l’inauguration à Rennaz, la concurrence se fait toujours plus importante dans le domaine des prestations médicales, et notamment du côté du Chablais valaisan. Hasard ou non du calendrier, un communiqué venait rappeler mercredi que la Maison de la santé du Haut-Lac de Vouvry (MSHL), initiée en 2013, ouvrira officiellement ce 1er septembre.

Ce projet, entièrement financé par la Commune, situé au centre du village, accueillera des cabinets de médecine généraliste de premiers recours ainsi que des services de pédiatrie et de gynécologie. «Une pharmacie, un physiothérapeute et un ostéopathe sont aussi de l’aventure, mais hors financement communal.» La Commune est propriétaire des locaux. La MSHL compte sur une patientèle actuelle située «entre Saint-Gingolph et Muraz, en passant par Chessel et Noville».

Cette Maison de santé s’ajoute à une quasi homologue du côté de Collombey – Maison Santé Chablais – un projet qui prévoit à terme de réunir une centaine de professionnels – généralistes, chirurgiens, radiologues, pédiatries – sur 4000 m2. Un projet 100% privé à 20 millions voulu pour constituer «un maillon jugé manquant dans le réseau de soins chablaisien». (24 heures)