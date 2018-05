L’État dépose une plainte pénale contre Girardin

Le Contrôle cantonal des finances (CCF) a conclu, au terme de son audit de la Fondation Apollo lancé le 30 avril dernier, que certains faits étaient «de nature à justifier une plainte pénale à l’encontre du président de la Fondation» – en l’occurrence le municipal socialiste veveysan Lionel Girardin –, communique le Conseil d’État. Ce dernier «a donné suite à cette proposition» et saisi le Ministère public central.

Il est notamment reproché à l’élu veveysan, comme l’a révélé «24 heures» en avril, d’avoir employé des proches (notamment par le biais de sa société Operation Project) dans le cadre des activités d’Apollo. Or, les statuts de la fondation d’utilité publique, active dans le logement des démunis et subventionnée en premier lieu par l’État (800'000 francs en 2016), l’interdisent. Par ailleurs, Operation Project a occupé des locaux (Simplon 48) sans bail durant plusieurs mois et y aurait installé du coworking sans l’aval formel de son conseil de fondation.

«Indices étayés»

L’instruction de l’affaire a été confiée à François Danthe, procureur général adjoint au Ministère public et chef de la division criminalité économique. Contacté, celui-ci évoque des «indices étayés» du CCF qui ont transformé «de simples rumeurs en éléments concrets».

Ainsi, le CCF «a mis en évidence une détention de moyens matériels au profit de la fondation Apollo qui paraissent excéder ses propres besoins et une utilisation directe ou indirecte qui pourrait avoir permis à son président d’en tirer un avantage pécuniaire». En d’autres termes, «le président du conseil de fondation, par l’entremise d’une société privée, a potentiellement développé une activité lucrative». Des éléments qui semblent pouvoir relever «de la gestion déloyale».

Le Conseil d’État précise dans sa note qu’il «prendra toutes les mesures nécessaires pour que les prestations de la Fondation ne soient pas affectées par cette situation», «tout en obtenant les garanties nécessaires afin d’assurer que tout conflit d’intérêts préjudiciable à la fondation et aux finances publiques soit exclu».

Le Département de la santé et de l’action sociale entend réunir prochainement les communes qui financent Ap§ollo. Son chef, le conseiller d’État socialiste Pierre-Yves Maillard, s’engage à renforcer les mailles du dispositif de contrôle pour prévenir le «conflit d’intérêts»: «Il existe une Autorité de surveillance des fondations avec des règles claires que le président d’Apollo ne pouvait pas ignorer, mais il n’y a pas de sécurité absolue dans le domaine. Nous nous efforcerons de préciser encore davantage le cadre au moment de signer des contrats de prestation avec les institutions qui relèvent de la Loi sur l’organisation et le financement de la politique sociale.»

«Il n’a pas été entendu»

Lionel Girardin, qui est en arrêt maladie prolongé depuis le 12 avril et suspendu de ses fonctions à Apollo, s’exprime toujours par la voix de son avocat, Ludovic Tirelli. Celui-ci a appris jeudi qu’une plainte pénale avait été déposée, «mais Lionel Girardin réserve ses explications pour les autorités, a-t-il brièvement commenté. De plus, la présomption d’innocence s’applique plus que jamais avec le début de l’instruction. Je regrette en outre que le CCF n’ait pas attendu le rétablissement de Monsieur Girardin pour l’entendre, ni ne l’ait jamais entendu, avant de rendre ses conclusions.» (24 heures)