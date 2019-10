L’Eurotube prendra le départ au plus tôt en 2023

Le train du futur circulera peut-être à 900 km/h , mais l’administration maintient sa vitesse de croisière. Le projet Eurotube, qui vise la création à Collombey-le-Grand (VS) d’une piste d'essai pour développer la technologie du transport à très haute vitesse sous vide d’air, est bien lancé. Mais les haltes sur sa route sont encore nombreuses. Il faudra attendre au moins 2023 avant que les premières navettes puissent circuler.

Lundi, les porteurs du projet – la Fondation Eurotube, née à l’EPFZ, l’État du Valais et les CFF, notamment – ont présenté la prochaine étape: il s’agit dans l’immédiat de modifier l’affectation des terrains qui seront traversés par le tube de 3,1 km, ainsi que de celui où se dressera le futur centre de recherche et de développement dans la zone industrielle de Collombey-le-Grand. Cette modification sera soumise prochainement au parlement collombeyroud, puis à la population lors d’une mise à l’enquête début 2020. S’ensuivra alors la mise à l’enquête des infrastructures proprement dites. «Nous espérons obtenir le permis de construire fin 2020 pour lancer les travaux, qui dureront dix-huit mois, au printemps 2021», explique Doré de Morsier, cofondateur d’Eurotube. La piste d’essai doit rester en place une dizaine d’années. Le site sera ensuite remis en état, mais la halle dédiée à la recherche sera maintenue (lire encadré).

Financement à trouver

Estimé à 30 millions de francs, ce projet novateur devra encore séduire les investisseurs. «À ce jour, 2 millions ont déjà été investis, précise Doré de Morsier. L’obtention du permis de construire est une étape clé qui nous permettra d’aller de l’avant dans la recherche de fonds.»

Chef du Service de la mobilité du Valais, Vincent Pellissier reconnaît que le calendrier évoqué est optimiste: «Il ne sera tenu que s’il n’y a ni recours ni oppositions.» D’éventuels blocages auront-ils pour conséquence de décourager les futurs clients d’Eurotube, qui espère attirer de nombreuses universités dans le Chablais? «C’est un risque; ils se tourneront vraisemblablement vers le projet qui avance le plus rapidement.» Doré de Morsier rassure: «Il existe d’autres projets de pistes d’essai en Europe – aux Pays-Bas et en Espagne –, mais il s’agit de sites privés. Le nôtre est actuellement le seul projet public avec une visée académique.»

À terme, Eurotube entend créer au minimum une trentaine de postes dans la recherche ainsi que la maintenance. Sur place, toute l’infrastructure nécessaire à ce mode de transport pourra être développée et testée; les pompes nécessaires pour créer le vide d’air, les véhicules, le mode de propulsion… «De nombreuses techniques qui seront utilisées vont devoir être créées, relève Doré de Morsier. Il faudra par exemple des méthodes de bétonnage de pointe pour créer un tube parfaitement étanche. C’est une opportunité pour les entreprises de la région d’inventer de nouveaux savoir-faire.» Pionnier dans le monde du transport à très haute vitesse, Elon Musk envisage de relier New York à Washington en vingt-neuf minutes par un transport sous vide. Un projet similaire porté par Virgin est près d’aboutir entre Bombay et Pune, en Inde (160 km en trente-neuf minutes).