L’Hôpital Riviera-Chablais offre des lits à l’Afrique

Alors que l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) effectuait sa mue, aujourd’hui achevée, vers le pôle intercantonal du Centre hospitalier de Rennaz (CHR), se posait la question de la destination du matériel non réutilisé. Environ 40% de ce qui était employé précédemment dans les antennes de la Riviera et du Chablais a été conservé pour le CHR, le reste étant neuf.

«Nous avons décidé que tout ce qui ne serait pas repris à Rennaz serait vendu ou donné. Ainsi, ce qui concerne le biomédical comme les blocs opératoires ou la radiologie, pour exemple, est racheté par des fournisseurs qui s’occupent aussi du démontage et du transport. Car cela coûte très cher. Idem pour les cuisines, reprises par des prestataires de services. Pour nous, c’est une opération neutre», détaille Robert Meier, directeur adjoint du Département organisation des systèmes information et logistique.

Si des collaborateurs ont également fait part de leur volonté de conserver des éléments — et ils ont été entendus —, le gros du mobilier et de l’équipement est offert. «Nous avons reçu une trentaine de demandes d’associations, de fondations ou d’ONG», poursuit Robert Meier. Décision a été prise de donner lits, tables, chaises, brancards, chariots roulants, pèse-bébé, statifs à perfusion, etc. à des organisations qui en feront bénéficier Madagascar et la Tunisie. Une troisième petite structure pourrait aussi recevoir une partie de ce matériel. «Après, c’est plus compliqué. On ne peut pas se disperser», précise encore le cadre de l’HRC.

60 hôpitaux en Tunisie

Une association malgache est déjà venue avec ses propres déménageurs prendre possession de 25 lits et autant de tables de chevet. «Pour la Tunisie, ce sera au moins 150 lits et autant de tables, sans compter le reste», dénombre Robert Meier. À l’instigation de Najeh Farah, docteur helvético-tunisien dont le cabinet est à Vouvry, c’est la Fondation TRANSPAID qui va se charger de toute l’opération. Fondée en 2001 par Rudolph Probst et basée à Martigny, elle a l’habitude de ce genre de logistique, assurée à plus de cent reprises, hier dans les pays de l’Est, aujourd’hui en Afrique. Rudolph Probst et le Dr Farrah se sont rendus il y a quelque temps dans divers hôpitaux de Tunisie pour évaluer la situation. «Les besoins sont immenses», constate le médecin.

La fondation humanitaire a loué une grande halle de 1'200 m2 dans la zone industrielle d’Aigle. Depuis lundi et pendant un mois, le matériel donné sera acheminé d’abord de l’Hôpital de Monthey, ensuite du Samaritain de Vevey, enfin de Montreux et d’Aigle. Charge désormais au DrFarah, à Rudolph Probst et son équipe de stocker et préparer toute la livraison. Elle sera effectuée «le plus vite possible» par camions avec transbordement sur bateaux pour traverser la Méditerranée. Une livraison par semaine est prévue. «Nous avons une soixantaine de destinations à desservir, soit deux ou trois hôpitaux par gouvernorat, en commençant par les plus nécessiteux, à l’ouest du pays», indique Rudolph Probst, qui précise que sa fondation «contrôlera l’utilisation de l’équipement sur place».

Cette opération caritative est entièrement financée par Rudolph Probst à hauteur de 600'000 francs. «Une démarche a été entreprise auprès de la Confédération pour qu’elle subventionne en partie. Mais il fallait agir vite pour reprendre tout ce matériel. Ça aurait fait mal au cœur de ne pas pouvoir le récupérer et en faire bénéficier les plus pauvres», conclut le directeur de TRANSPAID.