L’Odéon fait peau neuve et attaque sa nouvelle saison

Institution de la scène culturelle de l’Est vaudois, le charmant Théâtre de l’Odéon dans la Grand-Rue de Villeneuve a fait peau neuve. Les travaux ont été menés dans les délais, entre avril et ces derniers jours. Montant de l’opération: «environ 150'000 francs», indique l’architecte.

Ils ont permis de rafraîchir l’espace (y compris scène, toilettes, loges) et de procéder à quelques modifications (hall agrandi, espace caisse indépendant, buvette). «Surtout, nous proposons une configuration différente et totalement modulable de la salle en fonction des spectacles. De plus, notre foyer était trop petit et ne permettait pas suffisamment d’échanges entre public et comédiens. Désormais, c’est possible», détaille Patrick Francey, directeur du Théâtre de l’Odéon désormais rebaptisé Café-Théâtre de l’Odéon.

Tables et chaises confèrent à la salle, autrefois cinéma puis cercle de boxe, un côté plus intime et chaleureux. Aucune place ne sera rognée par rapport à la capacité précédente, soit plus de 80 places assises; avec possibilité désormais de rajouter des strapontins.

Karine C pour l'ouverture

Si l’inauguration officielle se déroulera ultérieurement, l’écrin est prêt à recevoir le premier spectacle de sa nouvelle saison. C’est l’humoriste montreusienne Karine C qui la première brûlera les nouvelles planches du café-théâtre. Son spectacle «Karine C se wi-fi de tout» débute jeudi.

15 spectacles en tout sont agendés jusqu’à mi-mai, pour un budget d’environ 20 000 francs. De la pièce de théâtre dite «classique» aux concerts en passant par des spectacles aussi pour enfants et du one-man-show, l’amateur y trouvera son compte. Le cocktail fait recette depuis plusieurs décennies à l’Odéon, qui rallie bon an mal an plus de 3000 amoureux des planches.