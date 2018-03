L’UDC claque la porte et va saisir le préfet

Scène probablement jamais vue (de mémoires d’anciens), ce mercredi soir, au Conseil communal de La Tour-de-Peilz: tous les membres UDC ont quitté la salle à part un de ses représentants – chargé de proposer dans la suite de la séance un nom pour une élection. C’est le procès-verbal de la dernière séance de l’organe délibérant, du mois de février, qui a déclenché l’ire du parti. Sont écrites dans ce document les paroles prononcées par deux conseillers communaux à l’égard de Ludovic Gonin, président de l’UDC locale. D’une part, au nom de six élus, Margareta Brüssow (PDC et indépendants) a estimé qu’il avait mis deux fois «dans l’embarras» des conseillers communaux en rendant des rapports de commissions tard, et mal conçus.

De plus, Fabrice Laluc (PS) a souligné que Ludovic Gonin avait manqué plusieurs séances de la Commission de gestion. C’en était trop pour son collègue de parti UDC, Éric Mamin, qui a parlé de «Gonin-bashing».

Pâle et visiblement très touché, Ludovic Gonin est monté ce mercredi à la tribune pour s’excuser s’il n’avait pas été «à la hauteur des attentes», mais aussi pour dénoncer de «lamentables attaques personnelles: en quoi apportent-elles une plus-value à la vie politique?» L’élu dit en effet s’engager beaucoup pour sa Commune. Pour preuve, il a déposé notamment de nombreuses interpellations depuis son élection. Selon lui, ces critiques nuisent à sa personnalité. Raison pour laquelle il a demandé que ces parties soient retirées du PV. C’est parce que le Conseil a tout de même voté l’acceptation de ce texte que l’UDC a quitté la salle.

Face à ces «méthodes indignes et nauséabondes», Ludovic Gonin se réserve le droit de déposer une plainte pénale. Son parti a communiqué ce vendredi que le préfet serait saisi. (24 heures)