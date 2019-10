L’accueil de jour «étouffé» par ses coûts

Alors qu’il devait être validé jeudi par les Communes du district d’Aigle, le budget du Réseau d’accueil de jour Enfants Chablais (AJE), une des entités de l’Association régionale d’action sociale pour le district d’Aigle et le Pays-d’Enhaut (ARASAPE), a été retiré. Les autres budgets de l’action sociale ont été validés. C’est sur proposition de la commission de gestion de l’ARASAPE que 13 représentants des Communes (des municipaux) sur les 15 constituant son «parlement» ont refusé l’exercice 2020. La copie a été renvoyée au Comité de direction (CoDir), composé d’un syndic et de municipaux.

«Certaines Communes veulent être dotées de places d’accueil de jour pour enfants, demandent des ouvertures, sans peut-être se rendre compte de l’impact financier, et désormais rechignent à en assumer le coût. Néanmoins, nous allons retravailler ce budget et présenter une nouvelle mouture en assemblée extraordinaire fin novembre», annonce Maude Allora, présidente du CoDir et municipale aiglonne.

39% de hausse

Enjeu du refus du budget 2020 de l’AJE, l’explosion d’une année sur l’autre des coûts de l’accueil de jour pré et parascolaire, dont le total atteint 21 millions de francs. La répartition à la charge des Communes – les autres contributeurs étant le Canton et les parents –, si elle avait été votée, serait passée de près de 5,9 à 8,2 millions de francs, soit plus de 39% de hausse. «Pour nous, c’est 56% de plus. On passe de 94'000 francs à presque 148'000. On pouvait s’y attendre en partie, mais là, la facture est trop salée. On étouffe sous les coûts», détaille le municipal de Rennaz Fabio Lecci. Sa commune accueille en son sein une grande crèche flambant neuve de plus de 80 places, moitié pour les communes, moitié pour le personnel de l’HRC dans l’Espace Santé Rennaz. Pour Aigle, la douloureuse passe de 1,37 à 1,84 million de francs. Augmentation drastique aussi pour Leysin: de 432'000 à 634'000 francs. Ce sont les Communes qui endossent les coûts supplémentaires, sachant que «le taux d’effort imparti aux parents, environ 35%, est cadré par l’État et on ne peut pas le dépasser plus que tant», explique Maude Allora. Le Canton, qui a déjà augmenté sa participation, assure environ le tiers de la masse salariale.

Explosion démographique

«L’augmentation de la démographie importante dans le Chablais, donc l’ouverture de classes et de structures d’accueil, est la première cause de l’explosion des coûts, ainsi que la mise en conformité avec la loi sur l’accueil de jour. Nous en voyons les effets en 2019 avec l’ouverture pour moitié de nombreuses places à Rennaz donc, mais encore à Leysin, à Lavey, aux Ormonts, etc.», analyse Maude Allora. L’autre moitié devrait intervenir en 2020, avec la création d’autres places à Roche et à Aigle, par exemple. Ces nouvelles places sont destinées principalement à l’accueil des écoliers. L’équipement, les locations, les charges salariales sont les postes principaux de l’augmentation des coûts. Mais la loi a ses exigences. «Nous devons assurer une place à chaque enfant qui le nécessite, et c’est ce qui est fait», poursuit la présidente du CoDir.

Septante places sont créées en 2019, 108 doivent l’être l’an prochain. Dès lors, des municipaux comme Philippe Morier, d’Ormont-Dessous, estiment qu’«il ne sert à rien d’anticiper le nombre d’ouvertures à plus de 100 si le besoin est de 60. Il faut faire ce qu’il faut, pas plus.» Maude Allora rétorque que le plan de développement 2015-2020, accepté par tous les syndics, atteint 63% des places prévues, soit 200 sur 314: «On ne crée pas de places vides.» Le gel de création de places n’est pas forcément la panacée pour Fabio Lecci, qui pense que le problème est plus large et que «nous ne pourrons pas nous éviter une analyse sur le fond». Municipal de Bex, Alberto Cherubini estime qu’«il faut peser attentivement les intérêts, c’est très délicat». L’édile, qui a «totalement confiance dans l’action du ­CoDir», pense qu’il devrait «demander l’aide du Canton pour trouver des solutions».

Maude Allora annonce que le CoDir va «en effet proposer de réduire la voilure en termes d’ouverture de places, en différer certaines afin de proposer un budget aux coûts moins élevés. C’est un choix politique que les Communes devront assumer.» De manière très transparente, la présidente conclut qu’il y a indéniablement un «risque de gel des engagements de personnel, voire de licenciements».