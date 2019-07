L’affaire des vrais faux jetons qui enquiquine Aigle

Le versement à la Municipalité d’Aigle de jetons de présence lors des séances du Conseil communal (40 francs chaque fois) et lors de commissions (60 francs) pose problème à une poignée d’élus de l’opposition. Cette pratique, différente selon les communes, a cours depuis plus de quarante ans dans le chef-lieu du district, selon nos informations. Le bureau du Conseil communal transmet la liste de présence au boursier qui verse les jetons. En bouteilles ou en cash. À Chessel, les membres de l’Exécutif qui perçoivent un petit salaire annuel touchent en plus des jetons de présence. À Ormont-Dessous, ils sont intégrés dans une rémunération globale.

Ce printemps, le conseiller UDC aiglon Patrice Badan avait allumé le feu. Ce dernier et Marcel Jacques Bacca, président de l’Entente Aiglonne (EA), en ont remis une couche fin juin lors de la dernière séance du Conseil. Membres de la Commission des finances, ils ont rédigé un rapport de minorité relatif au préavis municipal sur les comptes 2018, pointant selon eux des manquements: «La Municipalité a notamment refusé de nous donner des décomptes, comme beaucoup d’autres pièces d’ailleurs.» La majorité du parlement a validé les comptes et donné décharge à la Municipalité pour sa gestion. «S’agissant spécifiquement des jetons de présence perçus par les municipaux, environ 1000 francs par personne et par an, nous pensons que ce n’est pas correct. C’est de l’argent touché indûment. C’est un problème éthique», déclare Marcel Jacques Bacca, conseiller communal. «Sur ce point et plusieurs autres dysfonctionnements quant à la marche des affaires de la Commune d’Aigle, nous avons avisé la préfète avec copie au Conseil d’État», poursuit le fondateur de l’EA.

«C’est de l’acharnement»

Le syndic PLR d’Aigle, Frédéric Borloz, s’inscrit en faux. «Ce n’est pas de l’argent touché indûment, mais attribué unilatéralement par le Conseil communal, qui part du principe que les municipaux ont l’obligation d’être présents aux commissions. Nous n’avons jamais rien demandé. C’est de l’acharnement de la part de quelques conseillers.» Le municipal PLR Grégory Devaud, qui trouve cette attitude «mesquine», a utilisé les 240 francs annuels de jetons des séances du corps délibérant «en achetant du vin à des producteurs aiglons, à tour de rôle».

Devant l’embarras causé par ce type de rétribution aux édiles, le bureau du Conseil communal a décidé le 25 juin à la majorité «de ne plus verser de jetons de présence aux membres de la Municipalité pour les séances de commissions du Conseil et les séances de ce dernier de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2019. Mais de ne pas exiger le remboursement des jetons versés en 2018», annonce le président sortant, Nicolas Biffiger (AlternativeS-Les Verts). «Nous prenons acte de cette décision. Et il n’y aura en effet pas de remboursement de notre part», déclare Frédéric Borloz. Marcel Jacques Bacca réplique en trouvant cette «posture regrettable. C’est l’argent du contribuable, et la Municipalité a mis le doigt dans le pot de confiture en se servant. À leur place, j’aurais honte.»