L'affaire du tueur de l'EMS pose des questions gênantes

Alain*, 80 ans, retraité PTT, a été reconnu totalement irresponsable du carnage qu’il a causé une nuit de mars 2017 à l’EMS psychogériatrique L’Eaudine à Territet. Coupable de meurtre et de tentative de meurtre, il ne restera donc pas en prison. Il sera interné pour être soigné, quand bien même il ne s’estime pas malade. Ce régime sera mis en œuvre aussitôt qu’un autre EMS sécurisé sera en mesure de l’accueillir.

Irresponsable, mais juste au moment des faits, selon les conclusions de l’expertise psychiatrique, car l’intéressé n’est manifestement ni fou ni sénile. Petit homme gris à l’allure soignée, lunettes à fine monture, attentif mardi à tout ce qui se dit devant le Tribunal correctionnel à Vevey, Alain peine toutefois à raconter cette nuit d’horreur due selon les psys à une crise de delirium.

«J’étais dans une espèce de brouillard, se souvient l’octogénaire. J’ai passé de chambre en chambre… Je ne revois même pas les visages des gens… je suis complètement atterré… Je m’excuse.» En vérité, nul besoin de son récit pour savoir ce qui s’est passé.

Couteau suisse

Cette nuit-là, vers 23 heures, Alain se plaint de ne pas parvenir à dormir. On lui donne un comprimé de Stilnox. Il s’endort. Et se réveille quelques heures plus tard. Un peu après 5 heures du matin, il se lève, passe un peignoir, enfile des gants de laine, se munit du couteau suisse qu’on lui a laissé pour son autonomie personnelle. Il se rend dans la chambre voisine, tranche le cou des deux résidentes qui s’y trouvent. Puis revient dans sa chambre, s’en prend de la même manière à son colocataire. Il va ensuite dans une autre chambre, attaque une autre résidente. Celle-ci se défend et donne l’alerte. À la fin, il emballe le couteau dans du papier de toilette, le jette dans les WC, tire la chasse d’eau. Ce canif sera retrouvé dans les toilettes à l’étage au-dessous. Alain est arrêté et placé en détention préventive.

Douze jours plus tard, l’une de ses victimes décédera de ses blessures. Les trois autres, sévèrement atteintes, s’en tireront avec des points de suture.

«Je voulais causer de petites blessures, pour qu’on m’emmène dans un poste de police afin que je puisse dire ce qui se passait pour moi dans cet EMS», explique l’octogénaire. Il raconte qu’il ne s’y plaisait pas du tout, qu’il avait fait par deux fois le 117 pour se plaindre, sans résultat. Pendant l’enquête, il a même déclaré qu’il voulait faire quelque chose pour voir si la vraie prison c’était mieux que là-bas. Du coup, les événements de cette nuit tragique apparaissent comme l’expression d’une colère qui durait depuis plusieurs mois, avec un passage à l’acte résultant d’une altération passagère mais totale de sa capacité mentale.

Familles en colère

Les représentants des victimes ont vainement mis en doute l’irresponsabilité établie par l’expertise psychiatrique. Certaines déclarations d’Alain et le fait d’avoir voulu cacher le couteau leur font penser qu’il aurait pu préparer son coup.

Son avocat, Samuel Pahud, le décrit comme une sorte de victime: «Ce n’était pas un résident comme les autres. Il n’avait ni Alzheimer et n’était pas sénile. Il s’estimait condamné à mourir dans ce qu’il considérait comme un enfer mental. Par deux fois, il avait dû passer la nuit avec dans sa chambre un colocataire décédé. Il ne pouvait plus dormir à cause des cris. Peut-être qu’avec moins de médications il se serait senti mieux. On peut se demander s’il n’y a pas d’autres responsabilités dans ce dossier.»

Cette affaire pose plusieurs questions embarrassantes, à l’image de celle du fils de la personne décédée. «On peut me raconter n’importe quoi, lance-t-il. Il est inadmissible qu’un EMS ne soit pas capable de surveiller ses pensionnaires. J’en veux à l’établissement, à l’accusé, à l’État.» Profondément marqué, il ajoute: «Je ne vais pas bien. Je ne parviens plus à me concentrer à cause de cette histoire et, à 62 ans, j’ai perdu mon travail.» La curatrice d’une des résidentes blessées n’en pense pas moins: «Comment a-t-on pu laisser ce résident détenir un couteau! Ma pupille avait réclamé une paire de ciseaux pour faire de petits travaux, et on la lui a confisquée à peine arrivée entre ses mains.»

Le procureur, Laurent Contat, rappelle qu’il ne s’agissait pas de faire le procès de l’EMS, contre lequel il n’y avait pas assez d’éléments pour ouvrir une instruction d’office. Cela même s’il n’aurait pas fourni à la justice toutes les pièces demandées. Les avocats ne vont peut-être pas en rester là.

* Prénom fictif (24 heures)