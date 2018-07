L'art ancestral de la découpe se dévoile

Un artisanat vivant et multiforme

C’est dans le passage sous voies de la gare de Château-d'Oex que des artisans découpeurs de multiples provenances exposeront leurs travaux, manieront le ciseau et converseront avec le public, samedi et dimanche de 10 h 30 à 17 h.



Un espace d’exposition pas si décalé que cela puisque la fresque de Franck Bouroullec peinte le long de ce couloir fait entre autres allusion à l’art séculaire des montagnards.



Mais ce ne sont pas uniquement des poyas traditionnelles que les curieux pourront y découvrir. «Il y aura des découpeurs de tous âges, hommes et femmes, qui proposent des choses différentes», se réjouit Jean-Frédéric Henchoz, conservateur du Musée du Pays-d’Enhaut.



Artisanat multiforme, le découpage sait se renouveler. La Française Léa de Ruffray le prouvera en exposant ses sculptures de papier au Restaurant Le Chalet.



Des initiations au découpage seront aussi proposées par une découpeuse du cru, Véronique Jaquillard, dont l’inspiration navigue entre tradition et modernité.



À voir également l’exposition de 12 grands formats d’un maître fondateur, Johann-Jakob Hauswirth, accrochés dans le village jusqu’en octobre. Toutes ces activités et expositions sont gratuites, tout comme la visite u Musée du Pays-d'Enhaut.



Infos: www.chateau-doex.ch